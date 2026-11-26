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Gian Piero Gasperini elogió a Donyell Malen tras el emocionante empate 2-2 de la Roma ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. El técnico de la Roma calificó al internacional neerlandés como uno de los mejores atacantes del mundo, pese a dejarlo inicialmente en el banquillo en la capital francesa.

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Rotaciones estratégicas en París

Gasperini sorprendió con su planteamiento táctico en la capital francesa al dejar fuera del once inicial a jugadores importantes como Malen y Paulo Dybala. En su lugar, Matias Soule y Castro asumieron la responsabilidad de liderar el ataque frente a un PSG al que el técnico de la Roma describió como el mejor equipo del mundo en estos momentos. La decisión dio resultado y la Roma sumó un punto muy trabajado en un vibrante encuentro europeo.

Tras el partido, Gasperini explicó su elección y destacó el desgaste físico provocado por la acumulación de encuentros. «Sí, esa podría ser una de las razones, pero hay muchas otras. Jugó Soule y después Castro sustituyó a Malen. Malen había disputado muchos partidos de liga, incluido el del Parma, además de los dos encuentros internacionales que jugó. Me alegró poder utilizarlo en la segunda parte», afirmó Gasperini, según recoge TUTTOmercatoWEB.

Malen, entre los mejores del mundo

Pese a dejarlo inicialmente en el banquillo, Gasperini no dejó dudas sobre su admiración por las cualidades técnicas de Malen. El delantero tuvo impacto tras entrar al campo y convirtió un penalti. El técnico de la Roma situó al exjugador del Borussia Dortmund entre los grandes talentos del fútbol mundial y destacó su eficacia de cara a portería y su velocidad explosiva como rasgos definitorios de su juego.

«En este momento está, sin duda, entre los mejores [del mundo] por su capacidad goleadora, su velocidad, su disparo, su rapidez para rematar y su habilidad para crear situaciones», declaró Gasperini. Sin embargo, también fue sorprendentemente franco al señalar un matiz táctico sobre los minutos que disputó su estrella: «Tengo que decir que no rinde demasiado bien cuando sale desde el banquillo; es mucho mejor cuando juega de inicio. Probablemente, por su constitución física, necesita calentar o entrar en el partido desde el principio», añadió.

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Todos se sienten titulares

Gasperini siguió un razonamiento similar con Dybala, que acaba de regresar tras un mes de baja y disputó unos minutos el fin de semana anterior. El técnico de la Roma consideró que el ritmo y los espacios de la segunda parte beneficiarían más a su experimentado creador de juego, e insistió en que empezar en el banquillo no supone ningún estigma en su vestuario.

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«Lo mismo ocurre con Dybala, que volvía después de un mes de baja y jugó buena parte del partido del domingo pasado. No dejo de repetir que no tenemos suplentes ni titulares. En este grupo, quienes salen al campo se sienten jugadores importantes y titulares, aunque entren como suplentes o jueguen desde el inicio», explicó.

Respeto entre dos maestros de la táctica

El partido también supuso el reencuentro de Gasperini y el técnico del PSG, Luis Enrique, 15 años después de sus anteriores enfrentamientos. Ambos compartieron un momento de respeto mutuo al pitido final y reconocieron la calidad del espectáculo que acababan de presenciar desde los banquillos. Gasperini señaló que enfrentarse a los equipos de Luis Enrique sigue siendo un desafío complejo, independientemente de la época, y elogió la evolución del español hasta convertirse en un ganador habitual.

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«También fue bonito que, al acabar el partido, Luis Enrique y yo nos dijéramos el uno al otro: “Qué partido tan bonito”. Los dos tuvimos esa sensación. Desde el banquillo no es fácil sentir que estás viendo un partido bonito, diferente», reflexionó Gasperini.