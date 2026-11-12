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Gary Neville ha criticado duramente a la directiva del Manchester United tras el despido de Michael Carrick. El excapitán del club acusó a la entidad de «no tener clase» por el trato dispensado al legendario centrocampista, al tiempo que preparó a la actual plantilla para un régimen de trabajo agotador bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, su previsto sucesor.

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En el limbo en Carrington

El Manchester United confirmó la salida de Michael Carrick el jueves, poniendo fin a un prolongado periodo de incertidumbre. Pese a las numerosas informaciones sobre su inminente marcha, el excentrocampista siguió dirigiendo los entrenamientos en Carrington el martes y el miércoles.

La decisión definitiva sobre el futuro de Carrick se tomó el miércoles tras una reunión de alto nivel en Mónaco. El director de fútbol Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada viajaron al principado para reunirse con el copropietario Sir Jim Ratcliffe y cerrar el cambio de entrenador. Según diversas informaciones, Mauricio Pochettino es el elegido para sustituirlo.

Una gestión torpe y carente de clase

En declaraciones al pódcast Stick to Football antes del anuncio oficial, Neville expresó su incredulidad ante la cronología de los acontecimientos. Sostuvo que la distancia no debería retrasar una decisión laboral tan importante mientras se deja al entrenador sin saber qué va a pasar.

«Estamos aquí hoy grabando este programa sabiendo que mañana van a despedir a Michael Carrick, sabiendo que están hablando con Mauricio Pochettino, sabiendo que han hablado con [Julian] Nagelsmann y [Eddie] Howe. Y, por cierto, deben hacerlo; no digo que no deban hacerlo», afirmó Neville.

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Criticó que los dirigentes no se comunicaran con rapidez tras la reunión del consejo. «Pero el hecho de que estén ahora en Mónaco y no puedan despedirlo hoy, sabiendo que va a ocurrir, me parece un poco torpe, una falta de clase», añadió. «Si vives en Mónaco, no puedes dejar a alguien pendiente de una decisión durante 24 o 48 horas solo porque vives en Mónaco. Eso no puede pasar».

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Temor al descenso y una dura puesta a punto física

La etapa de Carrick se torció rápidamente después de que el pasado mayo recibiera un contrato permanente hasta 2028. Tras asumir inicialmente el cargo de forma interina en enero, su equipo ha tenido un comienzo desastroso en la presente temporada. Solo ha logrado una victoria en 10 partidos de liga y está hundido en la zona de descenso con apenas ocho puntos.

Con Pochettino a punto de asumir el cargo, Neville advirtió a la plantilla de que debía prepararse para un cambio drástico en el aspecto físico. «Una cosa que sabemos de él es que hace correr a sus jugadores y da muchísima prioridad a la preparación física. Sus equipos siempre han estado en forma, hayan ganado o no», explicó Neville.

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«Solíamos entrenar en las instalaciones del Tottenham cuando yo estaba con Inglaterra y ellos tenían aquel martes, al que yo llamo ‘martes del terror’, aunque no se llamaba así. Se llamaba algo parecido. Por entonces eran famosas las carreras que les hacía hacer. Lo hace con todos sus equipos: los hace correr», añadió. «Sus equipos siempre estaban en forma, para ser justos. Creo que es algo de lo que se ocupará de inmediato. Evidentemente, ahora tiene mucha experiencia y sabe cómo entrenar a un equipo».

El reto inmediato de la permanencia

La esperada llegada de Pochettino, que anteriormente dirigió al Tottenham, al Chelsea, al Paris Saint-Germain y a Estados Unidos, señala un cambio urgente de estrategia para el club. El argentino debe reactivar de inmediato a una plantilla completamente falta de confianza y sacar al United de la zona de descenso de la Premier League.