Gary Neville señala a CUATRO jugadores que harán descender al Manchester United tras el desastre defensivo ante el Aston Villa

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Gary y Phil Neville, leyendas del Manchester United, han hecho una dura valoración de las opciones defensivas actuales del club tras el caótico empate 4-4 ante el Aston Villa. Los exjugadores creen que la falta de fichajes en defensa ha dejado al Manchester United en una situación peligrosa que podría amenazar su permanencia en la máxima categoría.

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Un caótico partido de ocho goles en Old Trafford

El United llegó al parón internacional de noviembre en el 18.º puesto de la Premier League tras una desastrosa actuación defensiva. El equipo local se encontró con dos goles de desventaja en apenas cinco minutos por los rápidos tantos de Alysson y Nicolas Jackson.

Los hombres de Michael Carrick reaccionaron antes del descanso e igualaron el marcador con un penalti de Bruno Fernandes y un gol de Youri Tielemans, excentrocampista del Aston Villa. Sin embargo, los visitantes recuperaron el control tras la reanudación con un penalti de Josh McGinn y un cuarto tanto de Leon Goretzka.

Ante la perspectiva de una derrota perjudicial, el United rescató un punto en el tiempo añadido. Los suplentes Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu marcaron en los últimos minutos para sellar un empate 4-4 y evitar que el club cayera al último puesto de la tabla.

Los hermanos Neville cargan contra las opciones defensivas

El partido terminó con una defensa improvisada formada por Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven y Dorgu. En declaraciones a NBC Sports, Gary Neville señaló la actividad del club en el mercado de fichajes de verano como la causa principal del caos.

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«El Manchester United ha encajado cuatro goles porque no invirtió en la defensa durante el mercado de fichajes», afirmó. «Todo el mundo sabía que tenía que hacerlo, que necesitaba defensas. Los que tiene ahora cometen un error tras otro. Los defensas que terminaron ese partido te llevan al descenso. Fijaos en los errores defensivos… Todos insistimos durante el mercado de fichajes en que tenían que incorporar defensas. Tenían que adelantar el presupuesto para fichajes e incorporar defensas».

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Su hermano Phil compartió esa opinión y señaló a los cuatro defensas que acabaron el encuentro. «La línea de cuatro que terminó el partido, Mazraoui, Yoro, Heaven y Dorgu, te lleva al descenso», añadió. «Esa defensa de cuatro hace que te destituyan como entrenador y no creo que pueda mantener al United en la Premier League. Esa defensa de cuatro te lleva al descenso, es mala. No tiene el nivel suficiente para jugar en la Premier League».

Problemas institucionales profundamente arraigados

El empate deja al United con una racha de ocho partidos de liga sin ganar y en su posición más baja a estas alturas de una temporada desde 1986. Pese a esta sombría realidad, Neville insiste en que destituir a Carrick no resolvería los problemas estructurales más amplios de Old Trafford.

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«Puedes tapar las grietas y conseguir el impulso que supone la llegada de un nuevo entrenador», añadió el excapitán. «Cuando llega el nuevo entrenador, todo el mundo está contento durante un par de meses y, de repente, seis meses después, vuelve a pasar.

«Puedes seguir cambiando de entrenador y pensar que esa va a ser la solución. Pero, después de ocho entrenadores en 12 años, ya se ha demostrado que no lo es. Michael podría marcharse, Michael podría quedarse, no lo sabemos. Los propietarios no tienen ni idea de qué hacer».

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Continuó: «Es la misma historia una y otra vez. [Ruben] Amorim, [Erik] ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick: algunos son entrenadores de primer nivel que han tenido éxito, hay muchos entrenadores jóvenes prometedores y también exjugadores que conocen el club. Nada de eso ha funcionado porque, si fichas mal, si tienes un departamento de rendimiento deficiente, un departamento de fichajes deficiente y no cuentas con un liderazgo sólido en toda la estructura del club, fracasarás.

«Cualquier organización del mundo fracasará si no tiene un liderazgo coordinado de arriba abajo, desde la directiva y los propietarios hasta la persona que está en el campo intentando jugar al fútbol. Hay problemas reales dentro de ese club de fútbol: hay personas en puestos de responsabilidad desempeñando funciones que nunca antes habían ejercido».

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Una lucha por la permanencia en la Premier League

El United llega al parón internacional de noviembre en puestos de descenso, lo que somete a una enorme presión al cuerpo técnico y a la cúpula del club. A su regreso, el Manchester United deberá encontrar rápidamente la forma de frenar los goles que encaja y sumar puntos cruciales para salir de la zona de peligro.

Con el mercado de enero cada vez más cerca, todas las miradas se dirigirán a la directiva de Old Trafford. Los propietarios deberán decidir si ponen fondos a disposición del club para los refuerzos defensivos que Neville considera necesarios para conservar su plaza en la Premier League.