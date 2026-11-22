Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La leyenda del Manchester United Gary Neville criticó duramente a «su» equipo tras la derrota por 4-0 ante el Liverpool. El exdefensa explicó en Sky Sports que no entendía la titularidad de Matthijs de Ligt, que volvía a ser titular en la Premier League después de 357 días, y que nunca había visto un United tan malo.

Según Neville, los problemas comenzaron con la actitud de los jugadores. «Nunca veo a los jugadores en tensión, atentos... Es como si no estuvieran concentrados en nada. Hay muchísimos jugadores así», dice Neville mientras pone una expresión impasible.

«¡Así están! ¿Qué está pasando?», continúa la leyenda del club, antes de golpearse dos veces en la cara. «¡Despierta, despierta! ¡Juegas en el Manchester United!»

Roy Keane se ríe de la imitación que hace Neville de un jugador concentrado. «Pero ¿dónde está eso?», prosigue Neville en tono serio. «Nunca veo a los jugadores arrastrarse. Eso no lo veo nunca», dice en referencia a una actitud más activa.

Anuncios Anuncios

El United ha encajado ya 34 goles entre todas las competiciones. Ningún otro equipo de las cinco grandes ligas europeas ha tenido que recoger tantas veces el balón de su portería. Por eso, Neville es especialmente crítico con la defensa y la política de fichajes del club.

Related Topics

Próximos partidos SCP Liga de Campeones 15:00 MUN Ver

«Esto se debe a la negligencia», opina Neville. «La negligencia está en no fichar defensas durante los periodos de traspasos, porque llevamos viendo esto dos o tres años».

Uno de los defensas que no causó buena impresión fue De Ligt. El internacional neerlandés cometió un error de cálculo que desembocó en la tarjeta roja a Leny Yoro. El United se puso por detrás en el marcador tras el consiguiente lanzamiento de falta de Dominik Szoboszlai y disputó el resto de un partido en el que no tuvo ninguna opción.

Anuncios

«En el momento en que De Ligt inicia esa carrera, Yoro tiene que acercarse a él hasta quedar a menos de diez metros, y Dalot también tiene que acercarse. Esto es realmente malo por parte de Yoro y Dalot».

«De Ligt lo hace todo mal. No se lo podía creer, pero ya ha jugado antes como defensa central. No podía creer que Yoro no estuviera allí. Entonces Yoro hace contacto y eso es torpe. Sinceramente, no puede hacerse peor. Los cuatro defensas solo piensan en sus propias tareas. Tienen miedo».

Anuncios

«Cuando supimos las alineaciones, nos sorprendimos mucho de inmediato», prosigue Neville. «Después, no pensé que el United fuera a ganar y ya sospechaba que encajaría muchos goles y cometería errores».

«Puede que las opciones en el banquillo tampoco sean fantásticas, pero es verdaderamente desesperante y resulta agotador verlos jugar. Las opciones de Mauricio Pochettino no son fantásticas, pero no entendí la elección de De Ligt».

Anuncios

«Yo también estuve una vez un año sin jugar y es muy difícil recuperar el ritmo en un partido así. No digo que sea imposible, pero, como defensa central, primero tienes que volver a situarte».

«Lo viste en Como : corría de un lado a otro. Es casi como si no supiera qué está pasando. Yo también lo viví cuando regresé a los 32 años; pero él, por supuesto, también tiene experiencia».

Anuncios

«Me sorprendió mucho que jugara, pero los demás tampoco lo han hecho precisamente bien», afirma Neville, quien asegura que nunca ha visto un Manchester United peor. «Esta es la peor etapa que ha atravesado el Manchester United en 54 años».

«Es un hecho. El peor equipo defensivo de Europa, en la penúltima posición de la liga... Nunca habían empezado tan mal», sostiene Neville. El recién nombrado entrenador Pochettino reconoció que su equipo está inmerso en una lucha por evitar el descenso. The Red Devils ocupan el decimonoveno puesto.