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Gary Neville ha instado a Michael Carrick a apostar por la experiencia y dejar al joven Shea Lacey fuera del once titular ante el Aston Villa. El Manchester United ha caído a la zona de descenso, lo que ha llevado a la leyenda del club a pedir un planteamiento prudente para este partido crucial de la Premier League.

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El United cae en la zona de descenso

El United ha caído en la zona de descenso de la Premier League tras la victoria del Nottingham Forest sobre el Manchester City. Esta preocupante caída ha aumentado la presión sobre el técnico Carrick antes del duelo contra el Aston Villa.

El equipo de Carrick mostró espíritu de lucha en la Champions League entre semana. Remontó una desventaja de dos goles para lograr una victoria crucial contra la Roma. Lacey desempeñó un papel decisivo en la remontada tras entrar como suplente en los últimos minutos. El adolescente aspira ahora a ser titular contra el Villa.

Neville pide experiencia en lugar de juventud

Pese a la destacada actuación de Lacey entre semana como suplente, Neville ha instado a Carrick a resistir la tentación de alinear al joven de inicio. El exdefensa cree que la crisis actual exige recurrir a jugadores veteranos de probada experiencia. En declaraciones a NBC Sport, Neville advirtió del riesgo de confiar en los jóvenes para salvar la temporada.

«No diría que sea el momento de poner a jugar a los chavales; es el momento de la experiencia», afirmó. «Creo que es algo que haces, para empezar, cuando tienes chavales con talento, pero cuando estás absolutamente desesperado. Este es el momento de que ponga a su mejor equipo sobre el terreno de juego y tienen que salir y responder».

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La emoción oculta problemas tácticos más profundos

Neville reconoció su sorpresa al ver a su antiguo club caer a uno de los tres últimos puestos y calificó la situación de preocupante. También advirtió de que la remontada europea se debió al ambiente y no a un planteamiento táctico sostenible.

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«Es increíble verlo entre los tres últimos; te hace tomar conciencia de la gravedad de la situación. Lo del miércoles fue emoción», añadió Neville. «El Manchester United marcó aquel gol y en las noches europeas ya has visto otras veces cómo la emoción te lleva a encadenar una oleada de ataques tras otra. El ambiente es electrizante, pero eso no te va a sacar de todos los momentos difíciles.

«Necesitas rendimiento, necesitas patrones de juego, necesitas una metodología; como jugador necesitas algo que te dé regularidad y un estilo de juego al que recurrir. El Manchester United ha estado realmente, realmente mal esta temporada. Si llega al parón de selecciones en la zona de descenso, sería una situación desesperada, desesperada».

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Una prueba crucial contra el Aston Villa

El United recibe hoy al Aston Villa en Old Trafford, consciente de que debe corregir urgentemente su mal rendimiento en la competición nacional. El partido supone una gran prueba para el planteamiento táctico de Carrick.