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Gary Neville ha avivado el debate sobre el mercado de fichajes al asegurar que Erling Haaland dejará pronto el Manchester City para fichar por el Real Madrid. El exdefensa del Manchester United también ha planteado una profunda remodelación del ataque en el Santiago Bernabéu que podría suponer la salida de una de las mayores estrellas del club español.

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La rotunda predicción de Neville sobre Haaland

Neville cree que el destino de Haaland es el Real Madrid. En declaraciones en el pódcast The Overlap, el exdefensa, de 51 años, se mostró plenamente convencido de que el delantero del City cambiará el Etihad Stadium por la capital española en el próximo año y medio. Neville sugirió que el fichaje podría producirse incluso al final de la presente temporada.

Así sería el nuevo ataque del Real Madrid

Neville no se limitó a augurar el fichaje de Haaland por el Real Madrid: también explicó cómo encajaría el delantero en la línea de ataque junto a Kylian Mbappe. Para el comentarista, la llegada del jugador del City provocaría la salida de Vinicius Junior.

«Estoy absolutamente seguro de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, quizá al final de la temporada», declaró Neville. «Creo que Vinicius dejará el Real Madrid, Mbappe pasará a la banda izquierda y Haaland será el delantero centro del Real Madrid».

El interés del Real Madrid y las posibles sanciones al City

El contrato de Haaland con el City se extiende hasta 2034 y el delantero, que actualmente mantiene una disputa judicial con un electricista polaco, ya había sido relacionado con el club español. Su fichaje fue la promesa estrella de la campaña de Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que acabó ganando Florentino Perez.

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Su padre, Alfie Haaland, también ha reconocido abiertamente en el pasado el atractivo del Bernabéu. «Erling está feliz en el City, tiene un contrato largo... pero cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid», afirmó.

Por ahora, sin embargo, Haaland no ha mostrado públicamente temor a un posible descenso si el City recibe sanciones por irregularidades financieras. «Firmé un contrato de nueve años y medio», declaró el delantero.

¿Qué puede pasar ahora en el Etihad?

Pese a la postura pública de Haaland, el resultado del caso financiero del City pesa sobre el futuro de la plantilla. Una sanción severa podría acelerar la salida de jugadores destacados del Etihad Stadium.