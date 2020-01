Gary Medel sufre, estará tres semanas sin fútbol

Malas noticias llegaron para el defensor chileno, ya que el staff médico de Bologna confirmó su lesión.

Gary Medel le dio una muy mala noticia a su entrenador, Sinisa Mihajlovic, ya que el capitán de la Selección chilena deberá estar, al menos, 21 días de para por la lesión que sufrió en su isquiotibial izquierdo.

El Pitbull, no sólo preocupa al , quien no podrá estar en el conjunto hasta estar al 100% de sus capacidades, ya que no lo quieren arriesgar. Situación que también siguen desde cerca en La Roja.

Y es que el referente del combinado nacional llegará con menos ritmo y minutos de competencia a las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a 2022.