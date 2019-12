Gary Medel logra un triunfo vital en San Paolo pero se perderá el Bologna - Milan

El primer día de diciembre fue de contrastes para un Pitbull que jugó 63 minutos en la cancha del Napoli.

En un partido que controló el desde la posesión del balón (61-39) y el total de remates (22 contra 9 pero solo 6 a puerta), se impuso el en San Paolo por 2 goles contra 1 y extendió la crisis del equipo de Carlo Ancelotti, que acumuló su octavo juego en línea sin festejos. El chileno Gary Medel celebró los puntos que le permiten sacarle 6 al descenso en su incansable lucha por mantener su estatus en la élite de .

En lo numérico, el Pitbull entregó correctamente 29 de 32 pases en una jornada de batalla en el medio para el escuadrón triple que armó Mihajlovic. Al mediocentro lo escoltaron Andrea Poli y Blerim Dzemaili y hasta su amarilla todo salía bien. Incluso el Rossoblú se generaba las mejores chances. Pero lo fouleó a Piotr Zielinski agarrándolo de la camiseta y el juez Pasqua no lo perdonó. Lamentablemente para las pretensiones de Medel, la de este domingo fue su quinta amarilla (antes lo pintaron vs. , Brescia, y ) y no podrá ser parte del enfrentamiento del próximo fin de semana ante el Milan de Pioli.

La precisión y el juego profundo de Medel volvieron a imponerse en San Paolo. Bregó por la recuperación, apoyó la salida de Bani y Danilo desde el fondo y puso la pierna fuerte cuando su rival de turno encontraba la claridad para marcar diferencias en sus sectores de más fuego en el campo, como la franja derecha de Chuky Lozano a quien le anularon un gol en offside.

Quizá fue el calambre que sintió, o simplemente la amonestación la que provocó que Sinisa se decidiera por relevarlo al ex al minuto 63 -para dar paso a Svanberg-, ya que ante el Rossoneri tendrá que modificar sus planes estructurales en la medular. Es más: tras la apertura de la cuenta de Llorente y la igualdad de Skov Olsen, Nicola Sansone le dio los puntos al visitante y Llorente marcó en posición de adelanto en los descuentos en la segunda intervención del VAR en la jornada. El ganador perdió rasgos de la solidez sostenida que marcaba la etapa del partido en la que jugó Medel, pero aún así sostuvo su logro por milímetros que los salvaron de mirar el descenso de reojo por una semana más.