Gary Medel a sus detractores: "De los mediocres no habla nadie"

El capitán de la Selección chilena citó a Salvador Dalí para responder a sus críticos de las redes sociales.

Gary Medel fue protagonista de la acción más polémica del triunfo por el tercer puesto de frente a por la . El capitán de la Selección chilena fue expulsado por el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar, tras un fuerte cruce con Lionel Messi, que terminó a los pechazos, en el Arena Corinthians.

Y a horas después del duelo frente a la Albiceleste, y tras ganarse varios comentarios en las redes sociales por parte de la fanaticada argentina, el formado en utilizó su cuenta de Twitter para responderle a sus detractores.

Citando una frase del pintor español Salvador Dalí, el defensor de los registros del publicó: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien", señala la imagen que compartió el Pitbull. "De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas", remata la reconocida cita del mayor representante del surrealismo.

Cabe destacar que ambos capitanes de sus selecciones deberán cumplir la suspensión en la Copa América 2020. Y es que el reglamento de la competencia indica que "como regla un jugador u oficial que fuera expulsado estará automáticamente suspendido para el siguiente partido de la competición, independientemente de la resolución que los órganos judiciales de Conmebol determinen, pudiendo ampliarla y/o extenderla". Así, ambos serán las principales bajas del torneo que se realizará en territorio transandino y colombiano, y donde el combinado chileno integrará el Grupo Sur.