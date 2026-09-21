Gary Lineker, el delantero que siempre pensaba un paso por delante y elevó el gol a la categoría de arte

Allá donde jugó, marcó a un ritmo imparable. Ganó la Bota de Oro en el Mundial de 1986 y construyó una carrera sin ver ni una sola tarjeta amarilla: Gary Lineker entra en el Hall of Fame.

A veces, la clase de un futbolista de talla mundial reside precisamente en la capacidad de no exhibirla. En hacer que algo difícil parezca sencillo. Gary Lineker era ese tipo de jugador: sin movimientos de más, sin trucos para impresionar y nunca exagerado. Para marcar la diferencia solo necesitaba unos pocos metros, a menudo apenas unos segundos y a veces un solo toque de balón.

Su mayor cualidad estaba en lo que ocurría antes de que el balón le llegara. Lineker miraba, veía lo que iba a pasar y se ponía en movimiento. Mientras otros todavía reaccionaban a la situación, él ya parecía saber cómo iba a desarrollarse el ataque. Poseía el secreto de los grandes delanteros del área: una especie de reloj interno que iba unos segundos por delante del resto. Una cualidad difícil de medir y aún más difícil de enseñar.

En la Antigüedad lo habrían llamado ars celare artem: «el arte de ocultar el arte». Era una idea a la que Quintiliano concedía mucho valor. En Lineker se convirtió casi en una filosofía futbolística. No tenía la enorme potencia del clásico delantero centro ni tampoco la clase técnica de los jugadores más habilidosos. No necesitaba irse de media defensa ni solía buscar un gol imposible. Hacía algo que parecía mucho más sencillo: estar en el lugar al que iba a llegar el balón. Antes que el defensa. Antes que el portero. A veces incluso antes de que un compañero hubiera decidido pasarle la pelota.

Por su deportividad y por la manera en que interpretaba su papel de delantero, recibió el apodo de «caballero del gol». En lugar de entrar al choque con los defensas, intentaba simplemente anticiparse a ellos.

Y los goles llegaban solos. Marcó en Inglaterra, en España e incluso en Japón, donde puso fin a su carrera. También con Inglaterra fue especialmente certero, sobre todo cuando el escenario se hacía más grande y los rivales empezaban a acusar el cansancio. En el Mundial de 1986 hizo seis goles; cuatro años más tarde, en Italia, añadió otros cuatro. Con diez tantos mundialistas se convirtió en el primer inglés en alcanzar esa barrera.

El hijo del verdulero

Antes de que el mundo conociera aquel rostro eternamente amable y esas celebraciones de gol casi siempre contenidas, Gary Winston Lineker no era más que el hijo de un verdulero de Leicester. Nacido el 30 de noviembre de 1960, creció ayudando a su padre Barry en el mercado de la ciudad. Sus dos grandes pasiones eran dos deportes típicamente ingleses: el fútbol y el críquet.

Durante un tiempo no estuvo nada claro cuál de los dos iba a ser su futuro. «Tuve una infancia feliz y despreocupada», contó muchos años después a The Observer. «Desde los once hasta los dieciséis años pensé que tenía más opciones en el críquet que en el fútbol», dijo en una entrevista con The Independent.

Barry se levantaba a las cuatro de la mañana para ir al mercado mayorista. Allí compraba fruta que durante el día vendía en el mercado de Leicester. Por la noche volvía a casa para hacer la contabilidad. Hay otra imagen de la infancia de Lineker igual de reconocible: él jugando al fútbol en el jardín de casa. «Mi vida siempre ha girado en torno al deporte», contó a The Observer.

En la escuela, sin embargo, había quienes dudaban de que Gary pudiera construirse ese futuro. No tenía el físico del que uno imaginaría que esconde a un deportista de élite y, cuando decidió centrarse en el fútbol, algunos profesores le aconsejaron que eligiera una profesión más segura.

Por suerte, el Leicester vio algo que otros no veían. En 1976 ingresó en la cantera del club. Lineker tenía apenas quince años: delgado, liviano y todavía a años luz del delantero que más tarde aterrorizaría defensas por todo el mundo. Pero ya poseía algo que ningún gimnasio habría podido darle jamás: sentido del espacio y del tiempo.

En el informe de su diploma, que obtuvo en 1977, algunos profesores escribieron que «el chico se centra demasiado en el fútbol» y que por ello «nunca podría ganarse el pan». Fue una de esas valoraciones equivocadas de las que está llena la historia del deporte: un juicio que quizá en aquel momento parecía lógico, pero que a posteriori resultó completamente fuera de lugar.

Jock Wallace vio sus cualidades futbolísticas mejor que nadie y unos años más tarde le dio el debut con el primer equipo. «Nadie podía imaginar lo que había dentro de aquel chico», contó el técnico escocés a El País en 1986. «No llamaba la atención. Podías mirarle todo el tiempo que quisieras, pero no destacaba en absoluto. Aun así, yo sabía que tenía algo: llevaba un goleador dentro.»

Lineker debutó con el primer equipo el día de Año Nuevo de 1979, contra el Oldham Athletic. Al principio, su juego tenía todavía poco de espectacular. Tenía que esperar, crecer, hacerse más fuerte y ganarse su sitio. Cuando por fin lo logró, empezó a marcar con la regularidad que más tarde se convertiría en su sello. Ayudó al Leicester a regresar a la máxima categoría y, temporada tras temporada, se convirtió en el gran favorito de la afición en Filbert Street.

En la temporada 1983/84 marcó 22 goles de liga. Un año después llegó a 24 tantos y fue máximo goleador de la First Division junto a Kerry Dixon. En Leicester empezaron a darse cuenta de que Lineker se le quedaba pequeño al club. Su talento necesitaba un escenario mayor.

Cuando se marchó de The Foxes en el verano de 1985, su cuenta era de 103 goles en 216 partidos, repartidos en siete temporadas: cuatro en la Second Division y tres en la First Division. El Everton fue el que se llevó el gato al agua y cerró su fichaje. The Toffees eran entonces los vigentes campeones de Inglaterra y pagaron unas 800.000 libras, el equivalente a algo menos de un millón de euros. Así incorporaron a Lineker como sustituto de Andy Gray, de quien esperaban heredar la producción goleadora. Lineker respondió como más le gustaba: marcando.

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Un año para irrumpir

En el Everton solo necesita una temporada para dejar una impresión para la que muchos futbolistas necesitan toda una carrera. Marca 40 goles en 57 partidos en todas las competiciones, 30 de ellos en liga, y es máximo goleador de Inglaterra por segundo año consecutivo. El Everton termina segundo en la First Division y pierde la final de la FA Cup ante el Liverpool, pero Lineker ya ha irrumpido definitivamente en la élite.

Lo curioso es que la temporada más productiva de su carrera en Inglaterra no le reporta ni un solo título. Sí le da, en cambio, algo quizá aún más importante: un sitio entre los grandes delanteros de Europa.

Mientras tanto, Lineker también empieza a ser cada vez más importante para Inglaterra. Su debut con la selección data del 26 de mayo de 1984, cuando el seleccionador Bobby Robson le hace salir desde el banquillo en Hampden Park contra Escocia. Tiene 23 años y, desde luego, todavía no presenta la trayectoria internacional que cabría esperar de una futura estrella mundial. También su sitio en The Three Lions tiene que ganárselo paso a paso.

Su primer gol con Inglaterra llega al año siguiente. A medida que se consolida definitivamente en Leicester y Everton, también crece cada vez más su papel en el equipo de Robson. En el verano de 1986, Lineker ya no es una alternativa, sino el delantero centro sobre el que Inglaterra puede construir sus ambiciones. A sus 25 años está en la cumbre de su desarrollo. Solo falta una cosa: un escenario lo bastante grande para mostrar al mundo lo que Inglaterra ya ha descubierto. Ese escenario será el Mundial de 1986, el torneo que cambiará para siempre su estatus como internacional.

Pero la aventura inglesa en México empieza de la peor manera posible. Lineker llega con un antebrazo roto y el equipo de Robson también arranca mal: una derrota contra Portugal y un empate sin goles frente a Marruecos. Después de dos partidos, Inglaterra tiene un punto, todavía no ha marcado ni un solo gol y corre un riesgo real de quedar eliminada.

Para seguir adelante, Inglaterra tiene que ganar a Polonia. Lineker solo necesita 34 minutos para lograrlo. Primero define un pase de Gary Stevens y supera al portero. Después marca el 2-0 a partir de un centro raso de Steve Hodge. Por último, aprovecha una intervención desafortunada de Józef Młynarczyk y completa su hat-trick. Tres goles en una sola parte bastan para meter a Inglaterra en los octavos de final. Con ello, Lineker se ha catapultado de golpe como una de las grandes figuras del torneo.

Años después, el propio Lineker señalaría precisamente aquel hat-trick como el mejor momento de sus dos Mundiales. «No porque fueran grandes goles», matizó en la web de la FIFA. «De hecho, creo que mis goles nunca lo eran.»

La modestia era, al fin y al cabo, una de las grandes virtudes de Lineker. Incluso cuando echaba la vista atrás sobre sus propias cualidades, parecía preferir esconderlas un poco. En México marca todavía dos veces más, en los octavos de final contra Paraguay, con lo que su total asciende a cinco goles en dos partidos. En cuartos de final le espera Argentina. Y la historia espera a Lineker.

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Lineker se inclina ante Maradona

22 de junio de 1986, estadio Azteca de Ciudad de México. Hay partidos que simplemente figuran en el calendario. Otros, en algún momento, acaban convirtiéndose en algo que trasciende ese calendario. Argentina-Inglaterra es uno de ellos.

Maradona solo necesita cuatro minutos para regalarle a la historia del fútbol dos imágenes que quedarán grabadas para siempre en la retina y que apenas pueden reconciliarse entre sí. Primero engaña a Peter Shilton con lo que él mismo más tarde llamaría la «Mano de Dios». Después llega su obra maestra, el «Gol del Siglo»: Diego arranca desde su propio campo en una acción individual y convierte once segundos en una obra de arte. Más de cincuenta metros, cinco rivales superados, entre ellos Shilton, y el balón finalmente dentro de la portería vacía.

El engaño deja paso a la pura clase. Es la demostración definitiva del diez, el número 10 que iba a enamorar al mundo con su fútbol y a llevar a Argentina al título mundial. ¿Y Lineker? Lo ve todo desde el otro lado del campo y poco puede hacer. Años después confesaría en la web de la FIFA: «Por primera vez en mi carrera sentí ganas de aplaudir un gol de un rival.»

Sin embargo, aquella tarde no termina con los dos goles del número 10 argentino. A falta de cinco minutos, John Barnes, con quien Gary había construido una gran conexión, rompe por la banda izquierda. Pone el balón en el segundo palo y Lineker hace lo de siempre: está ahí. Un cabezazo, 2-1.

Poco después, Barnes vuelve a armar prácticamente la misma jugada y por un instante parece que la historia aún concede a Inglaterra una oportunidad más. El delantero del Everton vuelve a lanzarse sobre el centro, pero esta vez no basta.

Argentina sigue adelante. Maradona se proclama campeón del mundo. Pero Lineker también se lleva algo: gracias a su gol contra La Albiceleste termina como máximo goleador del Mundial, como el primer inglés de la historia, y gana la Bota de Oro. Es la respuesta definitiva a todos los que años antes habían dudado de si aquel chico enclenque tenía futuro en el fútbol. Como siempre: en silencio, sin demasiada agitación.

Lineker, rumbo al Barcelona

Cuando termina el Mundial de México, el Barcelona ya le está esperando. Terry Venables, inglés como el propio Lineker, quiere llevárselo al Camp Nou. El club catalán paga por ello unos 2,8 millones de libras, que al cambio actual equivalen a más de 3 millones de euros.

Otro idioma, otro clima, otra manera de jugar al fútbol. Pero el hábito de Lineker no cambia en nada. En su primera temporada en Cataluña marca 21 goles en todas las competiciones. Y, sobre todo, anota tres en el partido que para muchos aficionados del Barcelona es más importante que cualquier otro.

El 31 de enero de 1987, el Clásico contra el Real Madrid figura en el programa del Camp Nou. Lineker marca tres veces y el Barcelona gana por 3-2. Con ese partido, inscribe definitivamente su nombre en la historia del Barça.

Su etapa en el Barcelona dura tres temporadas. La Liga se le resiste, pero en 1988 Lineker sí gana la Copa del Rey y un año después la Recopa de Europa. En total marca 52 goles en 138 partidos oficiales.

En 1988 cambia algo. Johan Cruyff se convierte en entrenador del Barça y construye el equipo en torno a su propia visión del fútbol. Lineker también empieza a jugar más veces como extremo, lejos de la portería y de los espacios en los que su sentido del tiempo y de la anticipación se expresaba mejor.

Sigue marcando, pero entiende que su futuro ya está en otra parte. Por eso, en el verano de 1989, llega el momento de volver a casa.

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Italia 1990 y la FA Cup en Wembley

Terry Venables le espera, ya como entrenador del Tottenham. Lineker sigue donde lo había dejado: 24 goles en su primera temporada de liga y de nuevo el título de máximo goleador.

Luego llega su segundo Mundial, en plena segunda etapa en Inglaterra. Italia 1990 es diferente a México. Lineker ya no es el nombre sorpresa que de repente aparece en el gran escenario. Es el delantero centro experimentado de una selección inglesa que cada vez empieza a creer más que puede llegar lejos.

Marca en el partido de la fase de grupos contra Irlanda en el estadio Sant’Elia de Cagliari. Ese mismo encuentro deja también el momento más embarazoso de su carrera. Debido a problemas intestinales, en la segunda parte se ve obligado a hacer sus necesidades en el campo. Años más tarde lo contaría con su habitual ironía: «Intenté presionar a un rival, hice demasiada fuerza, me relajé y… ¡mhhhhhh! Después de que ocurriera, tuve más libertad de movimientos que nunca en un partido. ¡Nunca había visto a unos defensas mantenerse tan lejos de mí!»

Una vez dejado atrás ese incómodo incidente, la estrella del Mundial de 1986 marca dos penaltis contra Camerún en los cuartos de final. En semifinales, en Turín, espera Alemania Occidental. Andreas Brehme adelanta a los alemanes, pero a falta de diez minutos Lineker empata. Luego llega la prórroga y, después, los penaltis.

Stuart Pearce y Chris Waddle fallan. Inglaterra se queda a once metros de la final, mientras Lineker se queda en cuatro goles. Se le escapa la oportunidad de volver a ser máximo goleador del torneo. Pero con sus diez goles mundialistas sí se convierte en el primer inglés en alcanzar la barrera de los diez.

De aquella derrota surgió una de las citas futbolísticas más conocidas de todos los tiempos: «El fútbol es un juego sencillo: 22 hombres corren detrás de un balón durante 90 minutos y al final ganan los alemanes».

La frase se convirtió en una verdad futbolística recurrente. A veces hace falta una derrota dolorosa para que una sentencia se vuelva inolvidable.

Un año después llega por fin un título. El Tottenham derrota al Nottingham Forest por 2-1 tras la prórroga en la final de la FA Cup en Wembley. Lineker no marca y además ve cómo le detienen un penalti, pero aun así el partido pone fin a una etapa especial. Por una vez, no necesita ser él mismo el protagonista. A veces basta con estar ahí en el momento adecuado.

Un año después también llega a su fin su carrera internacional. Lineker acude con Inglaterra a la Eurocopa de 1992, a un solo gol del récord de Bobby Charlton. En el último partido de la fase de grupos contra Suecia, con Inglaterra todavía peleando de lleno por una plaza en la siguiente ronda, el seleccionador Graham Taylor le sustituye en la segunda parte.

Lineker se marcha del campo sin saber que nunca volverá a vestir la camiseta de Inglaterra. La persecución del récord de Charlton termina ahí: 48 goles en 80 internacionalidades. Con ello sigue siendo todavía cuarto en la lista histórica de goleadores de Inglaterra.

El último capítulo

En 1992, a los 31 años, Lineker eligió un destino que por entonces era bastante poco habitual para un gran futbolista europeo de su nivel: Japón. El delantero de Leicester firmó por el Nagoya Grampus Eight y se convirtió en una de las estrellas internacionales que debían situar a la nueva J.League en el mapa.

Sin embargo, su cuerpo empezó a fallarle cada vez más. Las lesiones le dejaban fuera con mayor frecuencia y, en 1994, a los 33 años, llegó el momento de parar. Tras 23 partidos y nueve goles en Japón, Lineker puso punto final a su carrera profesional. Había disputado casi 650 partidos entre club y selección y había marcado más de 300 goles.

Hoy no solo se le recuerda por sus goles, sus títulos de máximo goleador y sus grandes éxitos. También hay otra cifra que quizá dice más sobre él que cualquier otra.

Es el cero: cero tarjetas rojas, cero tarjetas amarillas. En toda su carrera profesional. Un récord casi inconcebible para un delantero que durante quince años libró su lucha con los defensas, pero que al mismo tiempo lo dice todo sobre la manera en que Gary Lineker entendía el fútbol.

Lo que hizo especial al delantero de Leicester durante toda su carrera fue una pequeña ventaja: unos pocos metros, unos pocos segundos. Lo suficiente para adelantarse a sus rivales, y a veces incluso a sus propios compañeros, y mandar el balón a la red. Ese era su arte.



