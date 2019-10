Bale pide al Real Madrid que no publique sus partes médicos

El jugador del Real Madrid Gareth Bale ha dado orden al Real Madrid de que no se publicase ningún parte médico de sus lesiones

Gareth Bale siempre ha sido un jugador diferente al resto. Desde que llegó al , el galés, tanto para bien como para mal, no ha pasado desapercibido. Ahora ha dado un paso más. Desde que se fuera tocado con su selección tras el encuentro ante en el último parón de selecciones, poco o nada se sabe del estado del extremo del equipo blanco.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Y si no se sabe nada es por expreso deseo del propio futbolista. Bale ha solicitado al equipo de la capital de que no se publique su parte médico, algo bastante habitual en los clubes cuando uno de sus jugadores se lesiona. Esta práctica, que consiste en dar a conocer qué es lo que padece el jugador en cuestión y cuánto tiempo estará de baja, no gusta a Bale, y por ello, solicitó al club de Concha Espina que no difundiera ni su lesión ni el alcance de la misma.

Las lesiones han sido una constante desde que llegara el ex del al Santiago Bernabéu. En las siete temporadas que lleva vistiendo de blanco, Bale se ha lesionado en más de 20 ocasiones, lo que no es nada habitual para un futbolista, y menos de la categoría de Bale.

Parte médico de Bale

Una de las obsesiones del delantero merengue es que no se conozcan al detalle sus lesiones. Cuando se nota alguna molestia, aunque sea pequeña, para. Esto sucede para no producirse una lesión mayor.

El artículo sigue a continuación

Es por ello que da orden al Real Madrid para que no se de a conocer su parte médico, ya que se ampara en la Ley de protección de datos, y en la confidencialidad de datos entre un médico y su paciente, salvo el consentimiento del propio paciente, que en este caso sería el jugador. Es por ello, que el último parte médico que se conoce de Bale es del pasado 5 de enero y el anterior es en septiembre del año 2017, lo cual reporta que de las últimas seis lesiones que ha sufrido el 'expreso de Cardiff', de solo dos se conoce el diagnóstico.