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Gareth Bale estaría impulsando una operación para volver a ocupar un lugar destacado en el fútbol español, aunque esta vez sus ambiciones están en los despachos y no sobre el césped. El exjugador del Real Madrid y de Gales lidera un consorcio de inversión que aspira a hacerse con una participación mayoritaria en el Sevilla, pero su oferta inicial se ha topado con un importante obstáculo.

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La diferencia económica frena la oferta de Bale

La leyenda galesa ha reunido a través de su grupo inversor un capital que ronda actualmente los 150 millones de euros, con el que pretende adquirir una participación de control en el conjunto andaluz. Sin embargo, esa cifra no satisface las expectativas de quienes controlan actualmente el club, que exigen una oferta mucho mayor antes de ceder el mando.

Según AS, Bale busca ahora activamente nuevos socios financieros para reforzar su oferta y salvar la considerable distancia entre los recursos actuales de su grupo y el precio solicitado.

La situación en el Ramón Sánchez-Pizjuán se complica por una importante deuda de 180 millones de euros con Goldman Sachs, el banco de inversión encargado actualmente de gestionar el posible cambio de propietarios. Se espera que el banco reduzca durante la semana de Navidad la lista de interesados a dos o tres candidatos finales, los de mayor capacidad económica, por lo que el exjugador del Tottenham Hotspur tiene prisa por conseguir más liquidez. La diferencia entre su oferta y el precio exigido ha obligado al futbolista de 37 años a replantearse su estrategia para hacerse con un club.

El interés de Ramos aumenta la presión sobre la valoración

Bale no es el único rostro conocido que ha mostrado interés por el futuro de la propiedad del siete veces campeón de la Europa League. Sergio Ramos, exdefensa del Sevilla y del Real Madrid, ya había estudiado la posibilidad de comprar el club. Las conversaciones de entonces giraban en torno a una valoración total de unos 450 millones de euros.

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Esa elevada referencia pone de relieve la magnitud del reto para el consorcio de Bale: su oferta actual de 150 millones de euros equivale solo a un tercio de aquella valoración. El grupo debe encontrar el capital necesario antes del plazo fijado para las fiestas.

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Pese a su condición de leyenda de LaLiga tras una etapa repleta de títulos en la capital, Bale está comprobando hasta dónde llega su capacidad financiera ante las exigencias que supone ser propietario de un club en el fútbol actual. Con los accionistas firmes en sus pretensiones económicas, reunir a un grupo diverso de inversores adinerados se ha convertido en la máxima prioridad del equipo del galés para seguir teniendo opciones en el proceso de venta.

El Sevilla atraviesa dificultades dentro y fuera del campo

Mientras se intensifica la pugna en los despachos, el equipo también atraviesa un periodo de incertidumbre sobre el césped. El Sevilla ocupa actualmente la sexta posición en la clasificación de LaLiga, un puesto que refleja una campaña difícil para un club acostumbrado a competir al más alto nivel del fútbol europeo.

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Muchos consideran necesario un cambio al frente del club para estabilizar la institución, pero las exigencias económicas de saldar las deudas existentes y, al mismo tiempo, financiar una plantilla competitiva están disuadiendo a todos los consorcios salvo a los que cuentan con más recursos.

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del club, ya que Goldman Sachs se prepara para presentar los candidatos finales a los accionistas. El legado de Bale en España quedó marcado por su increíble velocidad y sus goles decisivos, pero su éxito en este nuevo ámbito dependerá por completo de su capacidad para convencer a inversores con grandes patrimonios de que el Sevilla es una inversión sólida a largo plazo.