Gateth Bale: "La vida de un futbolista es como la de un robot"

“Nos dicen dónde estar, cuándo estar allí, a qué hora tenemos que comer, a qué hora tenemos que ir con el entrenador. Es como si perdieras tu vida de alguna manera”, dijo el extremo galés en unas declaraciones realizadas para State of Play, una película de BT Sports Film que se estrenará el próximo 29 de mayo.

Y agregó: “No puedes elegir lo que quieres hacer y cuándo quieres hacerlo. Así que sí, puedo entender completamente por qué dicen eso. Pero por otro lado, creo que una carrera en el fútbol es tan corta que a veces tienes que sacrificar estas cosas”.

Cabe señalar que si Bale no continuara en el Real Madrid la próxima temporada, no habrá podido despedirse de la afición blanca: Zinedine Zidane no le puso ni siquiera a calentar en el partido del pasado domingo, cuando los merengues cayeron 0-2 contra el por la última jornada de .

Si lo más probable es que salga, se decidió que la situación no requería de que saliese al campo. A pesar de sus muchos años en el club, y la importancia que ha llegado a tener en momentos concretos, el galés puede terminar sus días en el club sin siquiera poder despedirse de la afición.