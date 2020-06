García: "Estoy listo para el reto en Municipal"

El portero de los Rojos destacó la ilusión que le genera esta nueva oportunidad en su carrera.

Rafael García es una de las principales incorporaciones de Municipal en este mercado de pases de la Liga Nacional. El portero dio sus primeras impresiones tras el anuncio de su llegada a los Rojos, club con el que espera estar a la altura de las expectativas.

"Muchos compañeros de El Salvador me hablaron bien del futbol de Guatemala y me generó interés, ese objetivo de pelear un título en otro país, con Municipal, el equipo más ganador. Son muchas cosas las que me interesaron", dijo al canal oficial del club.

En ese sentido, el portero dejó claro que se siente listo para triunfar en Municipal. "Estoy listo. Creo que me llega en un momento muy bueno y sobre todo, el extra lo va a dar esa motivación de ser un desafío nuevo de demostrar y aportar al equipo", concluyó.