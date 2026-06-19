García: «En Barcelona sufrí mucha presión... y el Mundial es una recompensa merecida»

Juan García, portero del Barcelona, afirmó que su fichaje por el club catalán le abrió las puertas de la selección española, que ahora disputa el Mundial.

Ayer, 18 de junio, cumplió un año en el club, que pagó su cláusula al Espanyol, y ya es titular indiscutible. En solo 365 días se ha consolidado como titular en el Barça y en la selección de Hans Flick, y cerró la temporada ganando el premio «Zamora» antes de viajar a su primer Mundial.

En una entrevista con «Radio Cataluña», el portero reconoció una gran evolución técnica y destacó su capacidad para afrontar retos nuevos.

García afirmó: «Sumar minutos y jugar partidos exigentes te hace mejorar en todos los aspectos. Me han puesto en situaciones nuevas y creo que he respondido bien».

Si tuviera que elegir una parada, sería la del derbi, y bromeó: «Hice esa parada ante Perry Milla. Fue muy difícil y nos ayudó a ganar el partido. Perry y yo nos llevamos muy bien, y cada vez que veo la parada en las redes sociales se la envío para que no se le olvide».

Además, destacó su evolución en la construcción del juego con los pies y la salida de balón, aspectos que ya trabajó en su última temporada con el Espanyol: «Hace unos años debía mejorar la salida de balón y la toma de decisiones; ahora estoy muy contento con mi progreso».

Fichar por el Barcelona me ayudó a llegar al Mundial, aunque nunca se sabe qué podría haber pasado. Disfruto mucho de la convivencia con mis compañeros y los entrenamientos. Debemos ser una familia y este grupo es muy bueno; todos remamos en la misma dirección y los que no jugamos aportamos mucho fuera del campo».