Eric García, defensa del Barcelona, reveló que el gol que marcó su compañero Ferran Torres en la final del Mundial no fue producto de la casualidad, elogiando el trabajo mental que ambos jugadores realizaron para alcanzar la cima del fútbol y coronarse con el título mundial.

Eric García (25 años) fue uno de los 8 jugadores del Barcelona que se proclamaron campeones del Mundial.

El defensa del Barcelona disfruta actualmente de unas merecidas vacaciones, tras acudir como invitado a la emisora "Cadena COPE" para hablar de su éxito con la selección, además de mostrar su ambición de cara a la próxima temporada con el Barcelona.

El defensa del Barcelona reconoció haberse emocionado por la magnitud del cariño que recibieron los jugadores durante las celebraciones, y también quiso elogiar a su compañero Ferran Torres, autor del gol en la final.

Al ser preguntado por el especialista en psicología con el que trabaja junto a Torres, García no dudó en destacar el trabajo mental que ambos realizaron para alcanzar la cima y coronarse con la Copa del Mundo.

García dijo: "Por suerte o por desgracia, puedo ponerme a mí y a Ferran en esa casilla, porque estamos acostumbrados a todo. Nuestro trabajo es jugar al fútbol, y creo que es un privilegio. Siempre he dicho que las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre hay que estar presente y con la actitud correcta. Y al final, no es casualidad que él marcara el gol que nos dio la Copa del Mundo en este caso".

García también explicó cómo vivió su primera participación en un Mundial, que llegó durante la final, diciendo: "Estuve preparado durante todo este mes por si llegaba la oportunidad en cualquier momento, y mira, al final llegó en la final. Y pudimos ganarla, que era el objetivo de todos. Todos estábamos allí para aportar, nos tocara jugar o no. Y siempre le decía al entrenador que estaba preparado para lo que me pidiera".

El jugador del Barcelona reconoció que hubo un momento en el que el equipo empezó a sentir la posibilidad de ganar el Mundial, diciendo: "Fue después de la expulsión de Enzo, y en el momento en el que sacaron a Julián y metieron un defensa más".

Tras añadir el Mundial a su nutrido palmarés, García sabe que el próximo objetivo de su carrera es coronarse con la Liga de Campeones de Europa con el Barcelona.

La estrella del Barça comentó al respecto, diciendo: "Sí, sí. Está claro que no me puedo quejar del palmarés que tengo hasta hoy. Todo jugador quiere ganar y coronarse con títulos, y por eso estamos aquí".

Eric García también confirmó que regresará a los entrenamientos del Barcelona el próximo 12 de agosto.