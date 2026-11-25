Cómo ver el Gante vs Estrella Roja con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Planet Group Arena

El Gante recibe al Estrella Roja en el Planet Group Arena de Gante en la Conference League. Ambos clubes buscan mejorar su posición en la fase liga.

El equipo belga llega en 18.ª posición y necesita sumar resultados para alejarse de los puestos comprometidos. El conjunto de Rik De Mil perdió 1-0 ante el SK Beveren en liga el 22 de noviembre, un revés después de haber vencido 1-0 al Kortrijk a principios de mes.

Al Gante le está costando marcar en Europa últimamente. Empató 0-0 ante el KuPS en su último partido continental.

El Estrella Roja ocupa la 15.ª posición en la misma clasificación y llega con una trayectoria mucho mejor en su liga. El equipo de Albert Riera venció 2-0 al FK Radnik Surdulica en la Super Liga el 21 de noviembre y ha ganado sus últimos cinco partidos.

El club serbio también derrotó 2-1 al Inter Club d'Escaldes en esta competición el 5 de noviembre. Esa racha le da una clara ventaja en cuanto a dinámica antes de viajar a Bélgica.

Los dos clubes ya se han enfrentado en Europa: el Estrella Roja ganó ambos partidos de la Europa League en 2020. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el encuentro.

Novedades y plantillas de los equipos