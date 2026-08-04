La selección de Egipto juvenil femenina de balonmano (sub-18) continuó su trayectoria histórica y excepcional en el Campeonato del Mundo, tras lograr una emocionante victoria ante su homóloga danesa, una de las selecciones más fuertes del torneo, por 23-22 con una diferencia de un solo gol, en un vibrante partido dentro de las competiciones de la ronda principal del campeonato.

Las jugadoras de Egipto ofrecieron una actuación fuerte y sólida durante todo el encuentro, ya que la primera mitad terminó con empate a 11, antes de que la selección egipcia lograra decantar el duelo a su favor durante la segunda mitad con una diferencia de un solo gol, firmando un nuevo triunfo histórico que se suma a la serie de sus logros en el torneo.

Pleno de puntos en el "grupo de la muerte"

La selección juvenil de Egipto logró el pleno de puntos durante las competiciones de la fase de grupos, calificada como "grupo de la muerte" debido a la fortaleza de las selecciones participantes en él, ya que Egipto comenzó su andadura con una emocionante victoria sobre Croacia, subcampeona de Europa, por 27-24.

La selección egipcia continuó con sus deslumbrantes resultados tras vencer a Francia, una de las selecciones más fuertes del mundo, por 29-24, antes de cerrar las competiciones de la primera ronda con una victoria aplastante e histórica sobre la selección de Fiyi por 83-17, la mayor diferencia de goles que logra la selección egipcia en la historia de sus participaciones en el torneo.

Emocionante remontada ante Corea del Sur

En su primer enfrentamiento en la ronda principal, la selección juvenil de Egipto ofreció una actuación heroica y excepcional ante Corea del Sur, ya que logró una emocionante remontada tras darle la vuelta a su desventaja de 27-23 para convertirla en una dramática victoria por 28-27 en los últimos instantes del partido, en una escena que reflejó el alto espíritu combativo de las jugadoras de la selección.

Esta actuación excepcional refleja el logro histórico que alcanzó la selección juvenil de Egipto en el torneo, tras lograr clasificarse a los cuartos de final por primera vez en la historia de sus participaciones en el campeonato, en un hito sin precedentes que se anota el balonmano femenino egipcio.

Un duelo de altos vuelos

La selección juvenil de Egipto se prepara para disputar un enfrentamiento decisivo en los cuartos de final del Campeonato del Mundo, donde está previsto que Egipto se mida con la selección que ocupe el segundo puesto del tercer grupo de la ronda principal.

El rival de Egipto en cuartos de final se determinará tras el potente enfrentamiento que reúne a las selecciones de China y Hungría, previsto para hoy martes, donde el resultado de este duelo decidirá el liderato y el subliderato del tercer grupo.

Una trayectoria excepcional con cinco victorias consecutivas

La selección egipcia ha disputado hasta ahora 5 partidos en la fase de grupos y la ronda principal del Campeonato del Mundo, logrando la victoria en todos ellos sin ninguna derrota, con los resultados siguientes:

Fase de grupos:

• Egipto (27) – (24) Croacia

• Egipto (29) – (24) Francia

• Egipto (83) – (17) Fiyi

Ronda principal:

• Egipto (28) – (27) Corea del Sur

• Egipto (23) – (22) Dinamarca