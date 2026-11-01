«Contra el Bayern también se necesita un poco de suerte y un buen portero», dijo Lars Ricken en el interior del Allianz Arena con una sonrisa. Bien podría haber ocurrido que el director deportivo del Borussia Dortmund hubiera tenido que comentar un 1:4 o incluso un 1:5 durante su breve paso por la zona mixta. Los muniqueses desperdiciaron numerosas buenas ocasiones, fallaron un penalti y estrellaron tres balones en los palos.

Sin embargo, el BVB consiguió en el gran partido disputado en Múnich un 2:2 que se ganó con méritos y que alimenta grandes esperanzas en el Borussia. Y por varios motivos.

Hasta entonces, el Dortmund se había enfrentado cuatro veces al Bayern bajo las órdenes de Niko Kovac y, por lo general, había firmado una muy buena mitad del partido, pero solo una. Esta vez volvió a suceder: gracias a un cambio táctico a una defensa de cuatro, que el BVB había utilizado por última vez en marzo de 2025 en una derrota por 0:2 en Leipzig; a su valentía con el balón; y a una presión intensa. Fue incluso la mejor mitad del equipo de Dortmund en Múnich desde hacía muchos años, una ciudad donde en los últimos tiempos había encajado goleadas una tras otra.

Con el 4-4-1-1 sin balón, «sorprendimos al Bayern», dijo Ricken. Abandonar la habitual defensa de cinco fue «también una de las razones por las que hicimos una primera parte muy buena e igualada». El director deportivo Ole Book también valoró positivamente el ajuste de Kovac: «Me parece bien. Salimos al campo con valentía y así nos habíamos preparado. Conseguimos sorprender un poco al rival. Creo que, por momentos, la formación les creó algunas dificultades para presionarnos».

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El BVB debería adoptar de forma permanente una defensa de cuatro

Ahora será interesante ver qué hace Kovac con esta fórmula en el futuro. Un cambio permanente a una defensa de cuatro le vendría bien al BVB. En Joane Gadou y Daniel Svensson cuenta con laterales de gran potencial para ese sistema, por lo que no tiene por qué ser una opción reservada a los equipos fuertes con el balón. «Niko se atrevió y los chicos se atrevieron», dijo el capitán Nico Schlotterbeck, satisfecho con la decisión: «Sobre todo cuando teníamos el balón, porque así contábamos con un hombre más arriba».

En los segundos 45 minutos, sin embargo, el Borussia no pudo mantener el nivel de la primera parte. La posesión, repartida al descanso con un 50 % para cada equipo, comenzó a inclinarse hacia el Bayern. La presión sobre la portería del Dortmund aumentó notablemente y apenas hubo ocasiones para aliviarla.

Pero, por supuesto, no hay que perder de vista que se trataba de un partido a domicilio contra el FC Bayern, «que sin duda es lo máximo, no solo en Alemania, sino también en Europa», como dijo Kovac antes del encuentro. Los muniqueses tienen sobre el terreno de juego mucha más calidad que el Dortmund. De eso no cabe duda. «También hay que aguantar ciertas situaciones, defender con dureza, lanzarse a por algunos balones y que el poste esté donde tiene que estar. Todo eso forma parte del juego», señaló Book.

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«Sin temor reverencial»: mejora la actitud del Dortmund ante el Bayern

La conclusión más importante para el BVB es, más bien, que el equipo «nunca dejó de pelear y volvió una y otra vez al partido», añadió el directivo de 40 años: «En todo momento tuve la sensación de que estábamos plenamente metidos en el partido». Esto fue especialmente llamativo en torno al 0:1: el Dortmund se había adelantado por medio del destacado Jobe Bellingham, pero el gol fue anulado por fuera de juego y, prácticamente en la jugada siguiente, se vio por detrás en el marcador. La reacción del BVB a ese golpe fue muy buena: casi de inmediato generó más ocasiones de gol antes del descanso.

Ricken también elogió la «enorme capacidad de resistencia del equipo», que «no se rindió». Los visitantes se ganaron que el impulso del partido cayera de su lado cerca del final, con el gol de Fabio Silva, que había salido desde el banquillo, en el minuto 89. También porque la actitud del Dortmund y su tan citada mentalidad han mejorado notablemente, sobre todo en los ya cinco enfrentamientos con el Bayern bajo Kovac.

«Lo más importante fue que, antes del partido, le dije al equipo que teníamos que confiar en nosotros mismos. Respetábamos al rival, pero no le teníamos ningún temor reverencial», dijo Schlotterbeck. «Ese temor reverencial que quizá sentía antes el Borussia Dortmund en Múnich, hoy no lo sentimos. Eso estuvo bien».

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Niko Kovac ha dado estabilidad psicológica al BVB

En términos generales, sigue habiendo demasiadas fases de los partidos en las que el BVB pierde su estructura, especialmente después de encajar un gol. Las distancias entre los jugadores se hacen demasiado grandes, por momentos falta contundencia sin balón y, en ataque, se pierde la pelota demasiado rápido.

Sin embargo, con 52 victorias en 86 partidos bajo Kovac, en los que solo ha encajado 104 goles y ha perdido 18 veces, se puede afirmar que, sobre todo, ha mejorado la estabilidad psicológica del equipo. El Dortmund siempre muestra garra, disposición para correr (127 kilómetros contra el FCB), espíritu de lucha, ambición y solidez defensiva. Y, gracias a varios goles tardíos o marcados por jugadores que salieron desde el banquillo, muestra cada vez más una mentalidad ganadora.

«El entrenador y su equipo llevan dos años trabajando en esa mentalidad», dijo Book. Ricken añadió: «Desde hace tiempo, enfrentarse al Borussia Dortmund resulta muy incómodo y nada agradable».

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«Podemos lograr algo importante»: ¿le alcanzará al BVB para ganar un título?

Si estas cualidades no se pierden en los próximos meses, sino que se siguen puliendo y optimizando, podrían impulsar una evolución que quizá le dé un título al BVB al final de la temporada. «Creo que cada vez nos entendemos mejor. Por supuesto, todavía no todo es perfecto, pero estamos mejorando», dijo Schlotterbeck. «Tenemos una defensa increíblemente compacta, a partir de la cual jugamos bien. El único problema es que aún quedan 26 jornadas por disputar. La temporada es demasiado larga como para sacar conclusiones ahora. Si en las próximas semanas jugamos como hoy, estaremos bien. Entonces, sin duda, podremos aspirar a mantener abierta la lucha por el título durante mucho tiempo».

Al final, sin embargo, probablemente sea el Bayern, con el que el Dortmund sigue empatado a puntos después de ocho jornadas, el que decida esa lucha. No hace falta mucha imaginación para pensarlo, porque a lo largo de la temporada los muniqueses son sencillamente demasiado fuertes. Pero quizá haya una oportunidad en la Copa de Alemania: al fin y al cabo, solo faltan cuatro victorias para levantar el trofeo. En Dortmund seguirán sin duda con atención el sorteo de octavos de final del domingo por la noche.

La fe y la esperanza están, sin duda, presentes en el BVB. La «victoria» que supuso en lo anímico el 2:2 en Múnich probablemente las haya reforzado. «Estamos bien posicionados en todas las competiciones. Veo cada día en los entrenamientos cómo trabajamos tácticamente. Incluso creo que algunos jugadores no saben lo buenos que son en realidad. Tenemos un buen equipo y podemos lograr algo importante», dijo Schlotterbeck.

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