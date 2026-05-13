Ganar a toda costa: cómo el Inter, bajo Suning, busca la gloria con miles de millones insostenibles

Del crecimiento al control

El 22 de mayo de 2024, el club pasó a manos de Oaktree Capital Management, siguiendo los pasos de su rival ciudadano, el A.C. Milan. Más que los logros deportivos, lo más revelador ocurrió en la sala de juntas. En 2019, Elliott Management compró el A.C. Milan y lo estabilizó. Ahora el Inter inicia ese mismo proceso.

No hubo subasta, rueda de prensa ni oferta de un “caballero blanco”. Solo un préstamo vencido e impagable. En 2016, el grupo chino Suning compró el 68,55 % del club a Moratti y Tohir por 270 millones de euros. Tres años después pidió 275 millones a Oaktree al 12 % de interés. Para 2024, la deuda había crecido a 395 millones.

Al no poder pagar, se activó un evento de crédito.

Así, el club pasó a manos de Oaktree, fondo de crédito estadounidense que, en ese momento, gestionaba más de 192 000 millones de dólares en activos y se encontró de pronto al frente de uno de los principales activos del fútbol europeo.*

Oaktree heredó el 99,6 % del capital y, mediante una venta judicial, adquirió el 31 % que poseía el inversor minoritario LionRock.

Este episodio demuestra que financiar deuda con ingresos variables del fútbol puede llevar a la propiedad de los acreedores. Las intervenciones de Oaktree en el Inter y de Elliott en el Milan son casos de estudio sobre cómo gestionar activos en crisis en el fútbol.

En el tercer episodio de la miniserie sobre Milán, examinamos la ruta hacia la compra del Inter y las acciones de Oaktree tras ella.

Antes de Suning: una herencia frágil

Cuando Suning compró el club en junio de 2016, ya arrastraba años de declive deportivo y financiero. Entre 1995 y 2013, la familia Moratti financió al club de forma constante; el triplete de 2009/10 con José Mourinho fue el punto más alto, pero también dejó pérdidas operativas recurrentes que cubrió con capital propio.

Tras malos resultados y presión financiera, el empresario indonesio Erick Thohir compró en 2013 una participación del 70 % por unos 250 millones de euros, valorando el club en unos 350 millones. Forbes lo situaba entonces como el decimocuarto club más valioso del mundo. Su llegada fue bien recibida por los aficionados, que veían insostenible la era Moratti.

El mandato de Thohir inició la transición del Inter de una gestión familiar a un club más comercial. La reestructuración financiera, la profesionalización de la gestión y la expansión comercial internacional, sobre todo en Asia, se convirtieron en prioridades. Según los informes de entonces, Thohir refinanció unos 180 millones de euros de deuda. Aunque las estructuras de gobierno se volvieron más corporativas, los resultados deportivos siguieron siendo irregulares: el Inter terminó 5.º, 8.º y 4.º en las tres temporadas con Walter Mazzarri y luego con Roberto Mancini.

Pese a dejar bases organizativas y financieras, no resolvió las debilidades estructurales. El club seguía atrás en ingresos comerciales respecto a la élite europea y, en Italia, la brecha con la Juventus era evidente. En 2015/16 los ingresos ordinarios (sin contar traspasos) sumaron 180 M€, menos de la mitad de los 388 M€ de la Juventus. Faltaban ingresos de Champions, propiedad de estadio e impulso comercial. Aun así, la marca Inter seguía siendo global y valiosa.

Para mantener la competitividad pese a estas limitaciones, el club recurrió a la ingeniería financiera. En 2014 creó Inter Media & Communication, una entidad especial (SPV) que gestionaba derechos mediáticos, patrocinios, archivo e intelectual. Luego transfirió la marca al SPV por unos 139 millones de euros, lo que generó una ganancia contable de unos 33 millones y convirtió un fuerte déficit operativo en un beneficio.

Lo más importante es que esa entidad con fines específicos (SPV) se convirtió en la garantía del programa de bonos del Inter, una estructura que cambiaría la arquitectura financiera del club en los años siguientes. La operación reflejaba una tendencia que se mantendría bajo la propiedad posterior: monetizar ingresos futuros para resolver problemas financieros del presente. La reestructuración de 2014 fue el prototipo; las emisiones de bonos posteriores, la versión a gran escala.

Cuando llegó Suning, el club ya dependía del apoyo recurrente de los accionistas, la optimización contable y la titulización de ingresos futuros. Más tarde, el apalancamiento aumentó y la dependencia estructural quedó consolidada.

La apuesta de Suning

La era Thohir terminó el 6 de junio de 2016, cuando Suning Holdings, de Zhang Jindong, compró el 68,6 % del Inter por unos 270 millones de euros, valorando el club en unos 390 millones. Ocho años después, al perder el control, esa participación figuraba en sus libros a solo 148 millones. Entre ambas cifras se resume la era Suning: cientos de millones invertidos, títulos ligueros y una final de Champions, pero también una estructura financiera cada vez más frágil.

Desde el principio, Suning invirtió fuerte para devolver al Inter a la cima. La idea era simple: gastar mucho para ganar más. Y funcionó: Antonio Conte llegó en 2019, fue segundo en su primera temporada y, en 2020/21, dio el primer Scudetto desde la era Mourinho. La plantilla campeona se construyó rápido y a gran costo con jugadores como Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Christian Eriksen y Arturo Vidal, símbolos de un modelo centrado en la competitividad inmediata antes que en la consolidación financiera.

Los ingresos crecieron un 51 % entre 2016 y 2021, pero los salarios se dispararon un 110 %. Según los datos comunicados, los costes de la plantilla como porcentaje de los ingresos alcanzaron niveles del 91,4 %, 103,9 % y 95,4 % entre 2020 y 2022, muy por encima del umbral de sostenibilidad del 70 % recomendado por la UEFA.*

*Cálculo basado en el ratio de la UEFA, con el beneficio neto medio por traspasos de L3Y y cifras de 2019 y 2020 ajustadas por falta de datos.

Cleats and Cashflows

Figura 1: Gráfico que muestra la evolución de los ingresos principales del Inter (excluidas las transferencias de jugadores), los salarios y el ratio de plantilla de la UEFA (se ha utilizado el periodo 2019-2024 por falta de datos detallados para 2016-2018).

La conclusión era inevitable: el Inter no era financieramente sostenible. Su masa salarial de Liga de Campeones superaba los ingresos disponibles.

Hay tres dinámicas clave de la era Suning que cobrarán protagonismo más adelante.

La primera fue la crisis de la COVID-19: en las temporadas 2019/20 y 2020/21 el club perdió unos 121 millones de euros en ingresos, de los cuales 83 millones correspondían a días de partido, 20 millones a actividad comercial y 18 millones a derechos de retransmisión. La pandemia no creó los problemas financieros del Inter, pero sí los aceleró. Al final de la 2020/21, las pérdidas superaban los 450 millones y la masa salarial absorbía tres cuartas partes de los ingresos. El modelo necesitaba la Champions y estadios llenos solo para mantenerse; la pandemia no dio ni lo uno ni lo otro.

El segundo factor fue el colapso de los patrocinios chinos: en 2018/19 aportaron 97 de los 160 millones de ingresos comerciales, pero pronto cayeron.

Los ingresos comerciales cayeron de 160 millones de euros en 2018/19 a 105 millones en 2019/20 y luego oscilaron entre 95 y 120 millones. Aunque se recuperaron a partir de 2022/23, en 2023/24 aún no habían alcanzado el pico de 2018/19.

El declive del Inter reflejaba la retirada del capital chino del fútbol. Las mismas fuerzas que habían socavado la propiedad de Li Yonghong del AC Milan también comenzaron a remodelar el entorno del Inter. Tras años de fuertes inversiones en clubes europeos y en la Superliga china, el Gobierno frenó el gasto especulativo y recortó los excesos. La era de salarios millonarios para fichajes como Oscar y Hulk llegaba a su fin.

Para el Inter, este cambio debilitó el ecosistema comercial que Suning había construido. Para la temporada 2022/23, el modelo se desmoronó aún más: el patrocinador de criptomonedas DigitalBits no cumplió el acuerdo de 85 millones de euros, y el club cerró de urgencia un contrato con Paramount+ valorado en unos 11 millones de euros al año. Al mismo tiempo, el club provisionó 61 millones de euros en cuentas por cobrar de patrocinadores chinos.

La consecuencia fue un fuerte golpe estructural: la base de ingresos comerciales, antes sólida, se volvió volátil y dependiente. En vez de financiar la creciente masa salarial, esos ingresos se convirtieron en una nueva fuente de inestabilidad.

Cleats and Cashflows

Figura 2 muestra la evolución de los ingresos comerciales del Inter y las amortizaciones de cuentas por cobrar entre los ejercicios 2019 y 2024, periodo del que se disponen datos detallados.

La tercera dinámica fue la creciente dependencia del Inter de la compraventa de jugadores. Durante los años de Suning, la rentabilidad dependió más de las plusvalías por traspasos que de la gestión operativa. En la temporada 2021/22, las ventas de jugadores aportaron unos 105 millones de euros, con los que se compensaron pérdidas operativas de unos 202 millones. La transferencia de Lukaku al Chelsea reportó unos 67 millones, la de Hakimi al PSG otros 34 millones y la de Onana al Manchester United, según informes, unos 42 millones. Un puñado de traspasos de alto perfil concentró casi la totalidad de los beneficios. No se trataba de una fuente de ingresos recurrente, sino de operaciones puntuales destinadas a tapar un déficit operativo.

Cleats and Cashflows

Figura 3: Gráfico que muestra la evolución de los beneficios del Inter por la venta de jugadores y el beneficio operativo (excluidas las ventas de jugadores; se ha utilizado el periodo 2019-2024 por falta de cifras detalladas para 2016-2018).

Una masa salarial de Champions League

La idea de Suning era simple: más éxito deportivo llevaría a más ingresos, mejores patrocinios y sostenibilidad financiera. Pero los costes crecieron más rápido que los ingresos.

En los ocho años de gestión de Suning (2016-2024), el club acumuló unas pérdidas antes de impuestos de unos 696 millones de euros.

Cleats and Cashflows

Figura 4: Gráfico que muestra la evolución del beneficio anual y acumulado antes de impuestos del Inter.

Para mantener operaciones, competitividad y la plantilla, el club aumentó su dependencia de deuda y financiación externa. La deuda financiera bruta (bonos, préstamos de accionistas y líneas de crédito) y la deuda neta evolucionaron así:





Cleats and Cashflows

Figura 5 muestra la evolución de la deuda financiera bruta y neta.

A principios de la década de 2020, el Inter se había reconstruido hasta convertirse en un club ganador de títulos. Sin embargo, bajo los trofeos se escondía una estructura financiera cada vez más dependiente de la deuda, la refinanciación y unos ingresos futuros que aún no habían llegado. La pregunta es inevitable: ¿cómo mantuvo Suning el control del Inter a pesar de las crecientes pérdidas y el aumento del apalancamiento?

La clave está en la ingeniería financiera, especialmente en emisiones de bonos titulizados y estructuras de financiación cada vez más sofisticadas, tema del próximo blog.



