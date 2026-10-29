«¡Ganamos por nuestro entrenador!»: Nathaniel Brown envía un emotivo mensaje tras la victoria del Bayern por 6-1

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Nathaniel Brown, lateral del Bayern de Múnich, dedicó su gol y la victoria del equipo por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania al entrenador del club, que estuvo ausente. El defensa aseguró que la plantilla está completamente unida de cara al Der Klassiker del sábado.

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Brown da un paso al frente y el Bayern avanza con autoridad a octavos

Nathaniel Brown coronó una gran actuación individual al marcar el quinto gol del Bayern de Múnich en la victoria por 6-1 ante el Magdeburgo en la Copa de Alemania, disputada en el Allianz Arena. El joven defensa fue titular en una zaga renovada junto a Josip Stanisic, Jonathan Tah y Hiroki Ito.

Aunque el Magdeburgo empató pronto en la primera parte, el Bayern arrolló a su rival de segunda división tras el descanso.

El resultado dio al conjunto bávaro el pase a los octavos de final de la Copa de Alemania.

El lateral envía un emotivo mensaje a su entrenador, que guarda reposo

Tras el partido, Brown dejó claro que la plantilla jugaba por su entrenador, que sigue apartado mientras se recupera en casa. «El Magdeburgo lo hizo muy bien. Nos costó un poco entrar de verdad en el partido», admitió Brown.

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«Pero, una vez que cogemos ritmo, nos divertimos muchísimo, especialmente en la segunda parte».

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«Queremos ganar todos los partidos, independientemente del rival... También ganamos por nuestro entrenador. Debería estar descansando, pero espero que lo volvamos a ver pronto», afirmó el defensa.

La profundidad de la plantilla destaca pese a las ausencias importantes

Brown destacó que la cultura interna del Bayern permite a los jugadores menos habituales dar un paso al frente sin problemas cuando los titulares descansan o están ausentes. «Hoy queríamos pasar de ronda y ahora nos centramos en el sábado», señaló Brown.

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El segundo entrenador, Aaron Danks, elogió los ajustes del equipo en la segunda parte, que permitieron al Bayern hacerse con el control táctico absoluto.

El gol de Brown puso de relieve la calidad de los recursos con los que cuenta la plantilla del Bayern.

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Todas las miradas se centran en el gran clásico

Con el pase en la Copa asegurado, Brown y el Bayern centran ya su atención en el duelo del sábado contra el Borussia Dortmund, un choque en lo alto de la tabla de la Bundesliga.

El conjunto bávaro recibe a su acérrimo rival con la intención de prolongar su buena racha en las competiciones nacionales.

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El Bayern también conocerá a su rival en los octavos de final de la Copa durante el sorteo oficial del domingo.