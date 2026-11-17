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Con dos victorias convincentes en dos partidos, Alemania acabó asegurándose el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones por delante de Países Bajos. Los ganadores y los (pequeños) perdedores de la segunda concentración de Klopp.

Jürgen Klopp no pudo disimular ni por un momento su sonrisa permanente el lunes por la noche. ¿Y para qué iba a hacerlo? En el Estadio Olímpico de Berlín, su equipo aplastó por 5-0 precisamente a su eterno rival del país vecino .

Si la etapa del nuevo seleccionador sigue cosechando éxitos, este partido quizá pase a la historia de la Federación Alemana de Fútbol como el momento en que despertó una nueva selección alemana capaz, por fin, de volver a entusiasmar.

Ya se había quedado «locamente enamorado» de su amplísima convocatoria de 44 jugadores en su primera concentración como seleccionador, dijo el lunes en la ARD. Ahora habló de un «grupo muy especial», que había ganado de manera convincente los partidos contra Serbia y Países Bajos. Tiene en su equipo «futbolistas maravillosos, personas extraordinarias»: «Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos».

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«Todos», añadió Klopp, «se van a casa con una sonrisa». Pero quizá eso no sea cierto para todos los internacionales. Porque, aunque hubo muchos claros ganadores en esta segunda concentración, algunos jugadores también regresan a sus clubes como perdedores, aunque sea en menor medida.

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Perdedor: Felix Nmecha no tiene motivos para celebrar por ahora

En los últimos días, el debate en torno al centrocampista del Borussia Dortmund estuvo dominado sobre todo por su controvertido gesto de celebración, que volvió a hacer tras uno de sus dos goles en el partido de Bundesliga contra el SV Elversberg disputado el fin de semana anterior al parón de selecciones.

El departamento de aficionados y apoyo del BVB , el club aurinegro a través de Hans-Joachim Watzke y también la Federación Alemana de Fútbol le pidieron entonces, con mayor o menor claridad, que se desvinculara expresamente de la campaña «The King’s Return», a la que Nmecha había dado su apoyo, y de la red evangélica «Ballers in God». A esta última se la acusa, entre otras cosas, de demonizar el aborto como «el plan de Satanás» y se la considera, además, homófoba y hostil hacia las personas queer.

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Nmecha acabó atendiendo esa petición y no solo publicó un comunicado propio en el que volvió a aclarar que con su gesto no pretendía ponerse en primer plano ni a sí mismo ni a ninguna organización. También habría prometido al Borussia Dortmund y a la Federación Alemana de Fútbol que renunciaría por completo a esa polémica celebración en el futuro y expresaría su fe de otra manera.

Que todo esto influyera en la decisión de Jürgen Klopp de dejar al centrocampista en el banquillo tanto contra Serbia como contra Países Bajos y darle apenas nueve minutos de juego es pura especulación y, además, parece poco probable. Lo cierto es que Nmecha probablemente perdió durante el parón de selecciones no solo buena parte de su prestigio entre los aficionados alemanes, sino quizá también su puesto de titular en la selección.

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Para ser justos, eso tuvo menos que ver con él mismo —como ya se ha dicho, el viernes por la noche solo estuvo nueve minutos sobre el campo ante los serbios— que con el formidable rendimiento del trío formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz. Los tres convencieron en ambos partidos (más sobre ello a continuación) y, por tanto, deberían estar por delante de Nmecha en la jerarquía de Klopp por ahora. Lo mismo parece ocurrir con Tom Bischof, que brilló en la concentración anterior y al que el seleccionador concedió algo más de media hora entre los encuentros contra Serbia y Países Bajos.

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Perdedor: Yann Aurel Bisseck pasa a ser la quinta opción para Klopp

En la derrota por 0-1 contra Grecia a finales de septiembre, el central del Inter de Milán había sido uno de los pocos puntos positivos de una selección alemana de flojo rendimiento . Por eso, y también porque Waldemar Anton, un competidor de peso del Borussia Dortmund, estaba ausente por lesión, se le atribuían buenas opciones de ser titular contra Serbia y Países Bajos.

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Pero Klopp parece apostar por otros jugadores por ahora. Ante Serbia, Malick Thiaw empezó en el centro de la defensa junto a Jonathan Tah, convincente en ambos partidos (más sobre él a continuación). Thiaw cumplió con creces, como ya había hecho en el primer enfrentamiento contra los serbios y en el 0-0 contra Grecia. Del jugador del Newcastle United, el seleccionador valora sobre todo su capacidad para iniciar el juego en vertical y su estatura de 1,94 metros, que resultó ventajosa ante unos serbios que recurrían a los balones largos y jugaban con fortaleza física.

También parece estar ocupado el puesto en el lateral derecho de la defensa de cuatro, donde Bisseck podría jugar en teoría. Ahí, Philipp Treu, del SC Freiburg, es claramente la opción preferida de Klopp. Además, en las últimas semanas el seleccionador no ha dejado de elogiar a Finn Jeltsch, del Stuttgart, que por fin debutó con Alemania ante Países Bajos y que, al igual que Bisseck, puede jugar tanto a la derecha como en el centro de la defensa de cuatro.

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Lennart Karl, perdedor de un debut espectacular con Alemania

Al igual que Felix Nmecha, en las últimas semanas Lennart Karl ha sido noticia menos por sus grandes regates, sus goles vistosos o, en general, sus propias actuaciones deportivas —aunque su rendimiento había mejorado claramente en los partidos previos al parón— que por acontecimientos ajenos al campo sobre los que apenas tiene influencia.

A principios de noviembre, el histórico dirigente del Bayern Uli Hoeneß expresó en una extensa conversación con BR su opinión de que Karl, de solo 18 años, debería mostrarse un poco más humilde en público . «Creo que he participado en el 50 % de sus goles de los últimos días, después de que alguien dijera algo sobre su vida privada. También tenemos la obligación de orientar un poco a los jugadores jóvenes», consideró Hoeneß.

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Con la selección, Karl al menos disfrutó de unos minutos contra Países Bajos, después de pasar todo el partido ante Serbia en el banquillo. Klopp subrayó que eso no se debía en absoluto a una falta de disposición del joven, sino simplemente a que había elegido a otros jugadores .

Karl es «un joven maravilloso. Todos somos un poco diferentes en uno u otro aspecto. Ha entrenado muy, muy bien, está plenamente integrado en el equipo y hoy no ha jugado porque en su posición ha jugado alguien que también sabe jugar bastante bien al fútbol», explicó el seleccionador. El futbolista del Bayern de Múnich sigue desempeñando, por supuesto, un papel decisivo en sus planes.

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Sin embargo, Brajan Gruda, el principal competidor de Karl en el extremo derecho, brilló tanto en su debut contra Serbia que Klopp también lo alineó ante Países Bajos, donde volvió a convencer: en el 5-0 contra la Oranje fue de nuevo el jugador más destacado, con dos asistencias y un gol, lo que no le facilitará precisamente las cosas a Karl a corto plazo. El puesto en el centro, además, parece firmemente reservado para Florian Wirtz.

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Ganadores: la nueva pareja de extremos de Jürgen Klopp entusiasma también en defensa

Así, mientras Karl, pese a su clara mejoría en el Bayern, «solo» pudo disputar ocho minutos contra Países Bajos, la selección alemana podría haber encontrado una nueva pareja de extremos.

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Porque, para perjuicio de Karl, Brajan Gruda ofreció un espectáculo impresionante tanto contra Serbia como contra Países Bajos. El atacante del RB Leipzig estaba por fin libre de lesiones cuando lo llamó la selección absoluta y firmó un estreno espectacular.

Después de su golazo y su impecable actuación contra Serbia , Klopp incluso sintió lástima por el rival encargado de marcarlo . Seguramente lo mismo pueda decirse de Jurrien Timber e Ian Maatsen tras la actuación de Gruda contra Países Bajos, con un gol y dos asistencias magníficas (un pase picado con el exterior a Wirtz y una falta medida para Schlotterbeck): ninguno de los dos logró frenarlo.

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Los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones podrían haber marcado el comienzo de una gran carrera de Gruda con Alemania, siempre que consiga mantenerse libre de lesiones de forma duradera. En el extremo derecho, eso parece seguro, el jugador del Leipzig debería partir como titular en los cuartos de final del próximo mes de marzo.

Por su parte, Derry Scherhant ya era considerado uno de los grandes ganadores de la nueva etapa de Klopp tras sus actuaciones contra Serbia y Grecia a principios de octubre. Reforzó aún más esa condición con una actuación por momentos deslumbrante frente a Países Bajos en el que fue su estadio: el Estadio Olímpico de Berlín.

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El jugador de 24 años contribuyó a la goleada con un golazo para abrir el marcador y un pase previo a un remate al poste en la jugada del resultado definitivo. Sus numerosas conducciones a gran velocidad provocaron una y otra vez murmullos de expectación en el estadio. Había sido una «satisfacción» demostrar su valía a quienes lo criticaban antes y creían que, como mucho, tendría una carrera en la «Regionalliga», dijo Scherhant después.

También es cierto que Scherhant todavía mostró problemas para asociarse directamente con los laterales izquierdos situados a su espalda, Nathaniel Brown y Maximilian Mittelstädt (algo que, sobre todo ante Países Bajos, frustró visiblemente a Brown en repetidas ocasiones). Pero es algo que se puede trabajar.

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No hay duda: Scherhant también desempeñará un papel importante para Klopp en los cuartos de final de la Liga de Naciones si sigue rindiendo en el SC Freiburg y se mantiene libre de lesiones.

Competidores destacados de la nueva pareja de extremos, como Said El Mala, que al igual que Karl solo dispuso de cuatro minutos para mostrarse y también figura entre los pequeños perdedores, Karim Adeyemi, del Bacelona, o Kevin Schade, del Brentford, tendrán que esperar su turno. También porque Klopp no quedó impresionado únicamente por las cualidades ofensivas de Scherhant y Gruda.

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«Los dos saben jugar al fútbol, madre mía», dijo Klopp, antes de añadir significativamente: «Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy ha sido una barbaridad. Y eso es lo que, al final, define a un equipo. Otros también saben jugar al fútbol. Pero al final se trata de la pasión y el esfuerzo que pones en ello».

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Ganadores: Joshua Kimmich y Aleks Pavlovic; Klopp aprendió de un error decisivo de Nagelsmann

«Pasión y esfuerzo» son también buenas palabras para describir lo que hacen Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich sobre el campo, incluso dejando a un lado sus extraordinarias cualidades futbolísticas.

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La compenetrada pareja del Bayern convenció tanto contra Serbia como contra Países Bajos, y parece descartado que Klopp repita uno de los mayores errores de Julian Nagelsmann y vuelva a separar a los dos jugadores del Bayern en el centro del campo.

Con los años, Pavlovic y Kimmich han desarrollado una gran compenetración en el club muniqués y su juego conjunto se ha vuelto incluso algo más imprevisible, porque Pavlovic ya puede asumir con más frecuencia la progresión con el balón, como ante Países Bajos, y generar ocasiones claras con pases incisivos hacia los delanteros que acaban en gol, como contra Serbia . La asistencia a Kai Havertz antes del 2-0 de Wirtz fue un pase de primer nivel.

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Tras el partido, Klopp también elogió en la ARD que Kimmich y Pavlovic hubieran analizado por sí mismos el planteamiento neerlandés y «encontrado buenos ajustes» . Al centro del campo alemán le habían faltado precisamente equilibrio y capacidad de adaptación en el Mundial, cuando Nagelsmann desplazó a Kimmich a la banda derecha y emparejó a Pavlovic con Felix Nmecha.

Fue una medida que terminó teniendo consecuencias muy negativas para ambos . Salvo por la cómoda victoria inicial ante Curazao y, en el caso de Nmecha, por el segundo partido de grupo contra Costa de Marfil, los dos firmaron Mundiales pésimos para el nivel que tienen.

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Tras las actuaciones contra Serbia y la Elftal, deberían haberse acabado todos los debates sobre la posibilidad de prescindir de Kimmich, una idea que Klopp ya había descartado como una tontería . Nmecha y Tom Bischof son alternativas de calidad; Angelo Stiller, Anton Stach y Mika Baur quizá también tengan otra oportunidad de mostrarse algún día. Pero, por ahora, el eje del centro del campo de Klopp ha quedado definido en estos días de mediados de noviembre.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Ganador: Philipp Treu, el recurso de Klopp para una posición problemática que vuelve a responder

Eso también se debe a que Klopp, a diferencia de sus desafortunados predecesores, por fin ha resuelto el problema más importante de la plantilla. En el lateral derecho, Philipp Treu se ha convertido en muy poco tiempo en una opción sin alternativa . Ya cuando Klopp sorprendió al convocar al jugador del Freiburg en su primera lista, al técnico de 59 años le extrañaron las reacciones de sorpresa.

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«En Alemania decimos que no tenemos laterales derechos. Philipp Treu debe preguntarse: “¿Eh? ¿De qué están hablando?”», reflexionó Klopp entonces. Treu le dio la razón y, en sus ya cinco partidos internacionales, también ha convencido de ello al aficionado alemán de a pie.

Treu, como volvió a demostrar contra Serbia y Países Bajos, es un jugador muy fiable tanto en defensa como en ataque y tiene lo que Klopp exige a todos sus futbolistas: voluntad y entrega incondicionales. En el mejor de los casos, Treu presiona al rival ya en el momento en que recibe el balón y afronta los duelos con agresividad. En ataque, la asociación con Gruda funcionó muy bien por momentos. A veces Treu dobló por fuera y dio así más amplitud al juego; otras, se cerró hacia dentro cuando Gruda ocupaba la banda.

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Probablemente ni el propio Klopp calificaría a Treu de jugador de clase mundial, pero, con unas virtudes indudables, ya es la mejor solución y la que más garantías ofrece en la banda derecha. A largo plazo podría resultar un acierto absoluto.

«En determinados momentos tuvimos que encontrar a personas que te permiten dar el siguiente paso. Y si yo pudiera ser esa persona para Philipp, me alegraría mucho», había dicho Klopp en septiembre. Quizá dio en el clavo.

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Ganador: Jonathan Tah es indispensable para Klopp, a diferencia de lo que ocurre en el Bayern

A diferencia de lo que sucede en la derecha, Klopp tiene incluso una especie de problema de abundancia en el centro de la defensa, cuyo gran perjudicado por ahora es, como ya se ha mencionado, Yann-Aurel Bisseck. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw y también el joven Jeltsch, un jugador versátil que, gracias a su velocidad, puede actuar igualmente en el lateral.

Al menos a la vista de los recientes partidos contra Serbia y Alemania, Tah puede considerarse un ganador. Mientras Schlotterbeck se quedó sorprendentemente en el banquillo contra Serbia y Thiaw jugó en su lugar (según Klopp, por su capacidad en el juego aéreo), Tah disputó los 90 minutos de ambos encuentros.

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Aunque cometió la falta previa al 1-3 contra Serbia, el central, que últimamente ha atravesado un momento complicado en el Bayern , sigue pareciendo indispensable para Klopp. El jugador de 30 años no ha gozado últimamente de una posición indiscutible en el club más laureado de Alemania, porque Min-jae Kim lo ha presionado con buenas actuaciones, mientras el propio Tah mostraba una y otra vez inseguridad y cierta lentitud y, en los duelos individuales tan importantes en el sistema de Kompany, a menudo solo conseguía imponerse cometiendo una falta.

El resultado: Tah pasó los 90 minutos en el banquillo en los grandes partidos de Bundesliga contra el RB Leipzig y el BVB. En la Liga de Campeones, solo pudo jugar 45 minutos contra el Arsenal porque Kim tuvo que salir al encontrarse tocado.

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Con Klopp, en cambio, sigue siendo titular pese a que ahora mismo no se encuentra en su mejor forma. Si la recupera, él y Schlotterbeck deberían formar la pareja titular, como ocurría con Nagelsmann. Al menos tiene garantizada la confianza del seleccionador. En los cuatro encuentros para los que fue convocado, Tah disputó los 90 minutos.

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Selección alemana: clasificación final del grupo 2 (Liga A)