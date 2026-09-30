Yamal Abdel Hamid, exestrella del Zamalek y de la selección de Egipto, abrió fuego en varios asuntos relacionados con el combinado nacional, dirigiendo duras críticas a la forma de tratar a Mohamed Salah, capitán de Egipto, así como al estilo de Hosam Hassan, director técnico, en la gestión de algunos temas y en el trato con los medios de comunicación.

Abdel Hamid aseguró, durante sus declaraciones en el programa "El Defender" emitido en el canal Al Shams, que Mohamed Salah tiene un estatus excepcional en el panorama mundial, y afirmó: "Mohamed Salah es un icono a nivel mundial y merece un trato especial, y no es admisible que se diga que salió por motivos técnicos".

La exestrella de la selección de Egipto criticó las declaraciones que restan importancia al capitán de los Faraones, y añadió: "No es admisible que Hosam Hassan diga sobre Mohamed Salah que tenemos 120 millones y que la selección de Egipto no depende de nadie".

Sobre Hosam Hassan, Abdel Hamid dijo: "Hosam Hassan tiene suerte en el fútbol y en lo técnico, pero no tiene suerte en el hablar".

Explicó que el director técnico debería haber sido más cauteloso con sus declaraciones tras el Mundial, y afirmó: "Hosam debía aprovechar el logro del Mundial controlando las declaraciones, y debía darles a los jugadores lo que merecían en el Mundial y no hablar de sí mismo".

En sus declaraciones más contundentes, Abdel Hamid dijo: "Hosam Hassan cometió 70 errores y la suerte lo ayudó, y de no ser por Ibrahim Hassan, Hosam habría cometido más errores que esos".

La exestrella de la selección de Egipto cerró sus palabras con un mensaje claro sobre las ruedas de prensa del combinado, afirmando: "Ojalá que Ibrahim Hassan salga a las ruedas de prensa en lugar de Hosam".