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La carrera por la presidencia de la FIGC sigue entre réplicas y contrarréplicas. Esta vez, Adriano Galliani, exdirigente del Milan y del Monza y rival del comisario Giovanni Malagò, entra en escena con el nombre de Roberto Mancini.

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El futuro del fútbol italiano pasará inevitablemente por las próximas elecciones de la FIGC, que no solo deberán resolver la pugna por la presidencia apenas 6 meses después del nombramiento de Giovanni Malagò en verano, sino también definir el rumbo de la federación y de sus selecciones. Entre ellas está, por supuesto, la absoluta, dirigida por Roberto Mancini, a quien eligió en su momento el actual comisario extraordinario y cuya continuidad podría haber puesto en duda su rival y también candidato, Adriano Galliani.

Hay que hablar en pasado porque el propio ex consejero delegado del Milan y del Monza, durante la presentación de la cuarta edición del trofeo Italo Galbiati en el Auditorium Banco Bpm, quiso zanjar la polémica y fijar el primer punto de su campaña electoral: la continuidad del actual seleccionador. Además, para evitar que se caldeen los ánimos, confirmó que no recurrirá la candidatura de Malagò.

LA CONTINUIDAD DE MANCINI: Galliani reiteró, según informa la agencia ANSA, que el puesto del actual seleccionador no está en discusión: «¿Si ganara las elecciones de la FIGC, ratificaría a Mancini como seleccionador? No soy presidente, pero sin duda sí».

SIN GUERRA, PERO CON UN DARDO A MALAGÒ... Sobre su decisión de no impugnar la candidatura de Giovanni Malagò por el caso de la doble firma del Genoa, Galliani explicó sus motivos: «El fútbol ya tiene bastantes problemas; hacen falta serenidad y tranquilidad. Sigo convencido de que no se puede votar dos veces, porque así cualquier candidatura puede retirarse en el último minuto y, en cualquier momento, puede producirse una compraventa de votos. Es un defecto que hay que regular. Cincuenta años en el fútbol me han llevado a tomar esta decisión: lleguemos serenos y tranquilos al 14 de diciembre. Hay dos candidatos y uno ganará».