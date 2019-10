Gallardo, sobre Sampaio: "Las decisiones arbitrales fueron escandalosas"

Pese a destacar la clasificación a una nueva final de Copa Libertadores, el DT de River se refirió al papel del árbitro en la cancha de Boca.

La clasificación de River ante Boca en La Bombonera dejó festejos de un lado, tristeza del otro y un protagonista excluyente que se llevó todas las miradas: el árbitro Wilton Sampaio. Aunque con el paso de las horas el foco fue cambiando y en Núñez ya todos empezaron a pensar en la final ante Flamengo, Marcelo Gallardo no quiso dejar de opinar acerca de la actuación del brasileño.

"Las decisiones arbitrales fueron escandalosas. Hoy tal vez no las digamos con exaltación porque conseguimos la clasificación. Pero hubo decisiones... muchísimas. Y lo digo aparte porque es muy evidente, está a la vista de todos", señaló el entrenador riverplatense, en conferencia de prensa, y agregó: "Los medios se hicieron eco también del pobrísimo arbitraje de Sampaio en cancha de Boca. De 27 faltas, 13 fueron inexistentes. Los árbitros se pueden equivocar, tienen ese derecho, pero ¿en tantas faltas?".

En la misma línea, el Muñeco analizó la relación del arbitraje con el funcionamiento de sus dirigidos. "Eso nos fue llevando a no poder salir. Los jugadores sintieron impotencia por los fallos, por esas decisiones que imponían que nosotros nunca entráramos en ritmo y que nos metieran con centros dentro de nuestra área", explicó el DT.

"Es difícil no desequilibrarse dentro del campo de juego, como jugador yo lo he padecido, lo he pasado mal. Tengo un plantel muy inteligente, que saben manejar esos estados emocionales", concluyó.