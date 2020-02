Gallardo, sobre Boca: "Del otro lado siguen enroscados en el tema del TAS"

El técnico de River se refirió al fallo emitido por el TAS por los incidentes en la final de la Libertadores 2018.

El pasado 4 de febrero, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió su fallo por el reclamo presentado por Boca luego de los incidentes ocurridos en la previa del encuentro de vuelta en el Monumental ante River, en la histórica final de la 2018, y ratificó el resultado deportivo de aquella definición. En su habitual conferencia de prensa de los viernes, a Marcelo Gallardo le consultaron qué opinaba al respecto y, sin mencionar al clásico rival, fue contundente.

"Lo del TAS quedó en el tiempo. No había mucho para decir, había que esperar el fallo oficial. La dinámica nuestra, o la mía, es de ir para adelante, ocuparme de lo actual. Siento que muchos vienen para atrás. Como que se retrae todo el tiempo, el TAS y todo lo que pasó", arrancó el entrenador.

En la misma línea, y sin nombrar al Xeneize, disparó: "Yo sigo mirando para adelante. Me sorprende que los del otro lado siguen enroscados en ese tema". "Era algo que salió, nosotros no íbamos a dejar de sentir que ganamos dignamente dentro del campo de juego. Eso ya pasó, miro para adelante. Quedará en la historia algo increíble, pero no me quedo en eso", completó el Muñeco.