Gallardo: "Si todos jugamos parejo, es muy difícil que nos puedan ganar"

El Muñeco se mostró exultante luego del triunfo de River sobre Central Córdoba y remarcó: "Es un partido que vale mucho más que tres puntos".

Marcelo Gallardo se fue feliz del Monumental, luego del triunfo de River sobre Central Córdoba. Porque su equipo dio una muestra de carácter en una instancia definitoria del campeonato, porque jugó con 10 hombres más de una hora, porque se sacó de encima el fantasma de los malos resultados de local y porque se sobrepuso también a una cancha que lejos estaba de un estado presentable. Por eso, para el Muñeco, el 2-0 sobre los santiagueños "si bien suma tres puntos, por todo lo que nos pasó vale mucho más".

El entrenador del Millonario se mostró muy feliz por la actuación de sus jugadores en la calurosa tarde del domingo: "Si todos corremos parejo y jugamos parejo es muy difícil que nos puedan ganar. Esta victoria, además, nos da un envión anímico. No sólo por los puntos, sino por el valor de sentir que, más allá de haber quedado en inferioridad numérica, el equipo respondió. Eso tiene un valor enorme. Esto hace bien, recarga energías, fortalece los vínculos que ya tenemos. Fue un partido fenomenal".

El DT no ahorró elogios a la hora de analizar la actuación colectiva del conjunto de Núñez: "Fuimos un equipo que entendió que había que redoblar esfuerzos, había que seguir en partido a pesar de la inferioridad numérica. Había que tener una mentalidad muy fuerte para sostenerse, con el agregado de que no veníamos ganando en nuestra cancha y queríamos pasarle la presión a los que no siguen. Fue un partido de esos que te hacen sentir orgulloso por el esfuerzo y el compañerismo ante una situación adversa".

Por otra parte, Gallardo aprovechó para mandar un mensaje de cara a lo que vienen, a partir de las complicadas condiciones climáticas en que se disputó el encuentro: "No sé cómo se planifica, no sé si todos jugamos a la misma hora. Si es parejo para todos no hay ningún problema, pero todos deberíamos pasar por eso". En tanto, en relación al mal estado del campo de juego, el Muñeco consideró: "La cancha no estaba bien, estaba cinco puntos. Ya sabíamos, nos habíamos preparado mentalmente para eso. Intentamos seguir haciendo lo nuestro más allá de cómo estuviera el campo de juego".