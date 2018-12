Gallardo: "No vemos la hora de volver a Buenos Aires"

El técnico de River le resta dramatismo a la derrota ante Al Ain, focalizándolo todo en la victoria en la Libertadores y los próximos festejos

River juega este sábado la final consuelo del Mundial de Clubes ante Kashima Antlers después de haber perdido de forma sorpresiva en la semifinal ante Al Ain. Sin embargo, el técnico Marcelo Gallardo ya ha pasado página. Por su cabeza sólo pasa volver a Buenos Aires para festejar el título de Copa Libertadores que no pudieron festejar en su momento.

“Hay un partido por jugar. No es el que queríamos jugar, pero tenemos que terminar de la mejor manera. Mañana jugaremos con los futbolistas que crea que están con mayor energía y que pueden rendir de acuerdo a lo que queremos. Trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Y luego ya sí embarcar para volver a Buenos Aires y tratar de disfrutar del gran logro que hemos conseguido, que aún no lo pudimos disfrutar con nuestra gente. Sólo con muchos hinchas que estuvieron en Madrid y Abu Dhabi, pero ahora toca el domingo con el gran resto de la gente que disfrutará del logro”.

“Mañana haremos algunos cambios. Optaremos por los futbolistas que mejor estén preparados”.

“Es muy difícil medir el porcentaje de responsabilidad de lo futbolístico y lo mental. El análisis que hacemos conforme a lo que veníamos de vivir y tratar de focalizar en la que nos teníamos que focalizar. Teníamos que ser muy precisos para salir de la euforia y meternos en el partido. Lo intentamos, lo sentimos en varios pasajes del partido. Fue muy raro, de ida y vuelta, pudimos ganar, nos quedamos sin físico en el alargue. No busco excusas, felicité al rival. Pero a veces alguno cree que con el empujón anímico puede superar algunas cuestiones. Lo vivido en los últimos 40 días nos dejó claro que fue muy fuerte y que no pudimos focalizarlo todo en el partido. Con tanta euforia, tanto desgaste mental durante tanto tiempo, lamentablemente no nos alcanzó para meternos en la final, que era el objetivo. Lo lamentamos mucho. Pero el esfuerzo fue muy grande”.

“No subestimamos al rival. De ninguna manera. Si alguien estuvo presente en la conferencia previa, dije que era un rival muy peligroso. Como no subestimamos a ningún rival. Tampoco al de mañana. Respetamos a todos los rivales, y está a la vista de que siempre nos hemos comportado así”.

“No he hablado con Solari aún. Hemos estado con nuestras cosas. No hubo tiempo. Nos conocemos, no tengo por qué hacerlo acá en Abu Dhabi. Lo haremos seguro”.

“La impresión que tenemos del Kashima es la de un equipo con experiencia en esta competición. No es su primera vez. Es más, hace dos años tuvo un gran partido contra el Real Madrid. Los equipos japoneses han crecido mucho. Sus equipos y selección son respetados. Han evolucionado mucho y tienen mi respeto”.

“Lamentablemente, nuestra final de Libertadores estaba pactada para el 24 de noviembre. Eso nos daba algo más de margen si ganábamos para preparar este viaje y los festejos de otra manera. Pero lamentablemente, lo ocurrido en nuestra final hizo que los tiempos se acortaran, que hubo un viaje totalmente inoportuno, porque considero que la final se tuvo que haber jugado en nuestra cancha. Pero sucedió así, tuvimos que viajar acá, no volver a Buenos Aires… Y en ese desgaste que tuvimos de 40 días desde el inicio del primer partido de Libertadores hasta que terminó fue mucho desgaste emocional, físico y mental. Estar aquí presente no es fácil, porque no es fácil ganar la Libertadores. Estar aquí es un privilegio, aunque no nos alcanzó para llegar a la final. Nos faltó quizás un poco de tiempo para prepararnos de otra manera”.

“Hubiera sido más fácil si pudiéramos sacar un chip y poner otro. Pero los jugadores no son robots, sino humanos. Y hay que tener en cuenta sus emociones, su físico… Todo tiene un por qué. Pero tampoco voy a detallar cada uno de los matices que tuvimos que vivir en estos 40-50 días de viaje. Hace 20 días desde que salimos de Buenos Aires. Hemos sentido el desgaste. No vemos la hora de volver a Buenos Aires y cerrar el año celebrando, tomar unas cortas vacaciones y descansar también”.

“Creo que va a ser muy lindo vivir lo que no pudimos vivir. No hemos podido medir la alegría con nuestros hinchas, aunque sí con muchos que han llegado hasta acá. Lo que nos llegaba de lo que había sido Argentina en esos días de conquista de la Libertadores era muy fuerte. Pero no lo vivimos. Esperamos hacerlo el domingo cuando volvamos. Estos días nuestro objetivo era la final, al no poder hacerlo, lo que le pedí a los jugadores es que el esfuerzo que venían haciendo lo extiendan, trataremos de dar lo mejor mañana, y sobre todo, les dije que disfrutaran de toda esta experiencia”.

“A la gente le dije antes de ir a Madrid que íbamos a tratar de defenderlos en la cancha, y a regalarle el triunfo que en definitiva marcará la historia a todos los futbolistas y este cuerpo técnico. Era lo único que deseaba. Eso lo cumplimos. El hincha está feliz. Hubiera querido más. Nosotros estamos muy felices de obtener eso. A los jugadores sólo me queda agradecerles lo que hemos vivido. Fue largo. Pero teníamos dos objetivos muy claros: la supercopa nuestra, y la Libertadores. El plus fue también ganársela a Boca. Qué le puedo decir a los futbolistas, que no se han desenfocado nunca pese a que nos han tratado de desestabilizar con todo lo que pasó. Sólo puedo agradecerles y mostrarles el cariño y el respeto que les tengo”.

“El que no es argentino no va a entender lo que significa ganar la Libertadores ante Boca y perder aquí. No representa nada lo que siente el hincha después de lo que vivimos tras la final de Madrid”.

“El Mundial de Clubes es importante, sí. Es un privilegio estar aquí. No es fácil. Pero tal y como se dio nuestra Libertadores, repito, no sé si se enteraron, tuvimos que jugar dos semanas después de lo pactado en Madrid… Ahora lo que menos me interesa fue haber perdido el partido ante Al Ain, porque ya no lo vamos a cambiar. Me tengo que aferrar a la felicidad de haber logrado una conquista muy importante para nuestros hinchas”.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA: "No subestimamos a Al Ain"

Junto al técnico de River, también compareció Lucas Martínez Quarta, quien se sumó a las explicaciones de Marcelo Gallardo a la hora de analizar la derrota ante Al Ain y esta final de consolación ante Kashima.

“Vamos a disfrutar de estar con nuestra gente, que no pudimos festejarlo con ellos. Nos queda festejarlo con ellos”.

“No subestimamos al Al Ain. Todos lo vieron. Tampoco lo vamos a hacer con Kashima. Son los campeones asiáticos, por eso están aquí. Saldremos a jugar como si fuera la final. Tuvimos un desgaste muy fuerte por lo que vinimos viviendo. Quizás nos faltó un poco más, porque su arquero salió figura. Eso dice que salimos a buscar el partido”.

“Kashima ya hizo un buen partido contra el Real. Tienen buenos jugadores y un buen equipo. Trataremos de hacer lo nuestro para sacar el partido adelante”.

“Este año me tocó estar en algunos partidos, tratando de dar lo mejor. Tengo 2-3 jugadores adelante con experiencia, que trato de aprender todos los días de ellos. Me toca acompañar en el lugar donde estoy, y cuando juego, aprovechar la posibilidad y tratar de ayudar al equipo donde me necesiten”.