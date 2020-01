Gallardo: "Los que me criticaron por la guardia alta es porque no deben estar limpios"

El técnico de River dejó en claro a qué se refiere con su famosa frase de cabecera. "Yo no acuso a nadie", aseguró.

A 48 horas de que su River vuelva a jugar por los puntos, ante Independiente, en el partido pendiente por la fecha 14 de la Superliga, Marcelo Gallardo no dejó tema por tocar en conferencia de prensa, aunque uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando al DT le preguntaron por el convenio que salió a la luz entre Boca y Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos) que determinaba que la empresa pública le pagara 2 millones de pesos al club para llevar invitados a La Bombonera.

Como era de esperarse, el entrenador de River aclaró que no le correspondía a él referirse a ese tema porque "para eso hay periodismo de investigación", pero sí aprovechó la consulta para destacar por qué hace años que viene hablando de "tener la guardia alta".

"Muchos aprovecharon a criticarme por esa frase, claramente no interpretando cuál era mi visión sobre eso", empezó explicando el Muñeco en el River Camp de Ezeiza, y continuó: "Yo siempre fui una persona de estar alerta, pero yo me manejo así desde chico. No tengo nada que esconder, soy así como me ven. Yo me manejo así".

En la misma línea, el técnico millonario apuntó contra quienes lo criticaron por su frase . "Algunos quieren aprovechar para creer que lo que dije de la 'guardia alta' es como acusar, un dedo acusador. Los que dicen eso es porque no deben estar bastantes limpios, criticándome sobre eso. Yo no acuso a nadie. Solamente ando por la vida así y confío en las personas hasta que me demuestren lo contrario", concluyó.