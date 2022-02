Sin lugar a dudas el gran protagonista del mercado de pases argentino fue River, que ya abrochó seis refuerzos y está próximo a cerrar el séptimo cuando Marcelo Andrés Herrera se vincule a la institución. Con la esperanza a cuestas y bajo el lema "el River que se viene", este viernes desde las 13.00 en el SUM del Monumental se llevó a cabo la presentación oficial de las incorporaciones.

Marcelo Gallardo, Jorge Brito, Matías Patanian y Enzo Francescoli, acompañaron a los futbolistas. "Fue un mercado de pases intenso, que se inició por fines de diciembre. Los acuerdos de marketing fueron superlativos, nos permitieron ordenar la economía del club y también pensar en lo que venía. Hemos tratado siempre de trabajar en silencio poniendo como único objetivo llegar a concretar los jugadores que consideraba necesario el cuerpo técnico para poder agregar a esta gran base que ya existía. Estamos muy felices de poder haber logrado los objetivos", comentó el Presidente que inició su mandato con el pie derecho.

En tanto, el Muñeco, se mostró muy contento. “Los futbolistas tienen como referencia cómo el equipo juega, cómo se ha sostenido a lo largo de los años. Más allá de los jugadores que han ido cambiando, siempre hemos intentado mantener una idea en la que el equipo siempre ha estado por encima de los nombres, y que los nombres lo que hacen cuando el equipo funciona es potenciarse". La idea la cerró con una frase contuntende: "Hacemos que se respenten los valores de nuestra institución".

Tan bueno es el mercado riverplatense que siempre se espera una cara nueva, y rumores nunca faltan. El libro de pases cierra el 9 de febrero, por eso en Núñez algunos se esperanzan con nuevas llegadas. ¿Habrá más refuerzos? Según Gallardo: "Estamos cerrando lo de Herrera, que era un futbolista que se venía negociando. Se está tratando de cerrar en estas horas, por eso no está pero va bien encaminado. Después, salvo que pase algo de último momento que nos tenga que hacer romper la cabeza de nuevo, se verá. Pero estamos bien, muy contentos".

Uno de los protagonistas más buscados fue Juan Fernando Quintero, que todavía no pudo debutar oficialmente con la banda roja en el pecho pero tiene deseos de hacerlo pronto: "No sé si mañana pueda estar, pero las expectativas son altas", comentó bajando los decibeles. "Tenemos un año muy prometedor, un gran equipo y sabemos lo que es la historia de River cuando tiene las armas y la posibilidad de pelear. Todo está dado para que podamos hacer un buen año, pelear todas las copas y esperamos que sea un suceso para nosotros", cerró con una inocultable sonrisa.

El otro gran refuerzo de esta ventana es Esequiel Barco, que llegó a préstamo proveniente de Atlanta United, y también lo están llevando de a poco para que esté en su mejor forma física. "Estoy muy contento de llegar a River, una institución con tanta historia. No lo dudé cuando se supo lo del interés", ratificó una declaración que hizo al pasar por la Clínica Rossi para realizarse los chequeos médicos. "El otro dia jugué 45 minutos, me sentí bien desde lo físico; estoy hace un mes y medio sin competir así que es paso a paso", comentó sobre su estado y la posibilidad de que llegue a punto para la primera fecha de la Copa de la Liga ante Unión.

También habló de su relación con Julián Álvarez, al que conoce de la Selección Argentina Sub-20: “Tengo una relacion muy buena fuera de la cancha, me tocó compartir con el en la Seleccion, nos toco jugar juntos también. Me genera mucho entusiasmo poder tener la oportunidad de compartir cancha con él, uno se prepara y trabaja duro en la semana para estar a la altura".

Hay dos vueltas en la zaga central que ilusionan como recambio: González Pirez y Mammana. El ex Inter de Miami comentó que encontró un club muy distinto a cuando se fue hace una década. "La mentalidad que se encuentra en este equipo es totalmente diferente a la que me tocó convivir en algún momento de mi etapa en el club", además comentó sus sensaciones tras volver a competir de local: "Tuve la chance de volver a jugar de nuevo en el Monumental y lo disfruté muchísimo, sentía que estaba volviendo a debutar en Primera". En cuanto al ex Lyon, todavía no debutó pero ya quiere hacerlo: "Yo estoy disfrutando el día a día, todavía no me tocó volver a jugar en el estadio pero lo estoy esperando con muchas ganas".

Más declaraciones de Marcelo Gallardo:

¿Cómo va a jugar River?

“Ustedes saben que a los sistemas no me aferro, sino a la integración de los futbolistas con los que cuento y a una idea que sostenemos, que es cómo queremos jugar. Y en eso, yo lo que valoro es ese gran caudal de futbolistas que tengo con talento, con enorme valoración a entrar en una estructura de juego que hace que sea una forma atractiva, que nos gusta y después intentaré que todo ese talento que hoy tenemos funcione en equipo. Que se le dé prioridad al trabajo, a la mentalidad, porque estamos en un momento donde estamos conformando algo que teníamos y potenciándonos a nivel equipo.“

La vuelta de los jugadores al Millonario

"Los jugadores vuelven porque, creo, que tiene que ver con todo lo vivido en los últimos años. Con un perfil que se ha mantenido: más allá de ganar, de perder, hemos sabido no perder el equilibrio, el foco de lo que significa seguir avanzando, desarrollando una estructura que nos siga representando. Eso los futbolistas lo valoran muchísimo. No lo digo por ellos que vuelven, sino por muchísimos otros futbolistas que tenemos el orgullo de saber que cuando se van de acá extrañan. Eso genera un orgullo porque quiere decir que la pasaron bien; vos no la pasás bien solamente cuando ganas, la pasás bien porque compartís un montón de cosas. A nosotros nos ha tocado perder, en esos momentos también hemos salidos fortalecidos. Acá si jugás es porque hiciste las cosas bien y merecés estar; y si no jugás es porque hay otro mejor que vos o porque la competencia exige que vos tengas que esforzarte para ganarte ese lugar."

¿Por qué tres refuerzos son de la MLS?

"Más allá de las ligas, nosotros buscamos características puntuales y a veces los mercados por estos lados no nos favorecen. Estamos en una situación de desventaja, para cualquier equipo del fútbol argentino resulta difícil salir a competir con otros mercados, dependemos de la voluntad de los futbolistas y de la ingenieria económica que en este caso se hizo para poder hacer el esfuerzo de que podamos potenciar al equipo. Pero mas allá de la liga, es conocer a los futbolistas y que sepa que me pueden dar."