Gales en el Mundial Qatar 2022: alineación, convocatoria, partidos, rivales, entrenador, estrella, mejores jugadores, resultados y clasificación

Los 'Dragones' buscan en la Copa del Mundo seguir haciendo historia en el fútbol

La selección de fútbol de Gales vive la época más dulce de su historia. Y lo ha conseguido gracias al enorme trabajo que han realizado en la última década y media, en la que Los 'Dragones’ han sacado futbolistas tan superlativos como Aaron Ramsey, Joe Morrell, Harry Wilson, Kieffer Moore, Ashley Williams, Joe Ledley, Chris Mepham, Brennan Johnson, Andy King, Joe Allen, Hal Robson-Kanu, Sam Vokes, Chris Gunter, Daniel James, Neco Williams, David Brooks, Ben Davies, porteros como Wayne Hennessey y David Ward… o la gran estrella del país: Gareth Bale. Y eso por citar solo a unos pocos.

Muchos de ellos (como Williams, King, Ledley o Robson-Kanu) ya no van con la selección, pero su trabajo ha sido incontestable. Igual que lo fue el del antiguo seleccionador, Chris Coleman, también exentrenador de la Real Sociedad. Ellos fueron la base de aquella selección de Gales que llevó al país a jugar la primera Eurocopa de su historia, la de Francia de 2016. En ella, además, llegaron hasta semifinales, en las que cayeron por 2-0 ante Portugal, a la postre campeona.

Pulsa aquí para consultar la Guía de Goal.com sobre el Mundial de Qatar 2022

Segundo Mundial de su historia

Pero Gales siguió llamando a la puerta. Se quedaron cerca de clasificarse para el Mundial de Rusia 2018, aunque sí que se metieron en la Eurocopa de 2020, ya con Robert Page en el banquillo, en la que pasaron de fase de grupos y cayeron en dieciseisavos frente a Italia, que terminó llevándose el trofeo. Dato curioso: en las dos Eurocopas que ha disputado, Gales siempre ha caído eliminada ante la selección que terminaría siendo la ganadora del torneo.

Ahora, en Qatar, los ‘Dragones’ estarán por segunda vez en toda su historia en una Copa del Mundo, tras clasificarse en la ‘Repesca’ al ganar por 1-0 a Ucrania. Antes, solo habían logrado clasificarse para el Mundial de 1958, que se disputó en Suecia y en la que quedaron en quinta posición. Pero en esta cita mundialista no renuncian a nada.

Así es el Grupo B del Mundial de Qatar 2022

Cómo llega

Gales obtuvo su boleto para la Copa del Mundo tras vencer por 1-0 a Ucrania en la final de la ‘Repesca’, gracias a un tanto de Andriy Yarmolenko en propia puerta. Antes, también en la 'Repesca’ vencieron por 2-1 a Austria con un doblete de Gareth Bale, el gran faro de los ‘Dragones’. Quedaron enmarcados en el Grupo E de la Fase de Clasificación de Europa, junto a Bélgica (que se clasificó como primera), República Checa, Estonia y Bielorrrusia. Esta la cerraron con 15 puntos en 8 partidos: cuatro victorias, tres empates y solo una derrota: frente a la propia Bélgica.

Partidos, rivales, resultados y clasificación

La selección de Gales jugará en el Grupo B del Mundial, junto a Estados Unidos, Irán e Inglaterra. Se estrenará el 21 de noviembre frente a los ‘Yankees’, a las 20:00 hora española. Después, jugará el 25 ante Irán, a las 11:00; y cerrará la fase de grupos ante los ‘Pross’ el 29 de noviembre, a las 20:00.

Convocatoria

Estos son los 26 futbolistas a los que Robert Page ha llamado a filas para el Mundial de Qatar:

Porteros: Wayne Hennessey, Danny Ward y Adam Davies.

Defensas: Chris Mepham, Ben Davies, Neco Williams, Ben Cabango, Joe Rodon, Tom Lockyer, Etham Ampadu, Connor Roberts y Chris Gunter.

Centrocampistas: Joe Allen, Aaron Ramsey, Sorba Thomas, Dylan Levitt, Matthew Smith, Harry Wilson, Joe Morrell, Rubin Colwill y Jonny Williams.

Delanteros: Gareth Bale, Kieffer Moore, Daniel James, Mark Harris y Brennan Johnson.

Once tipo

Once tipo (1-4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell/Ampadu; Daniel James, Ramsey/Johnson, Bale; Kieffer Moore

Jugadores a seguir

Estrella

Gareth Bale

‘Wales. Golf. Madrid. In that order’. Aquella pancarta que los futbolistas de Gales sacaron al césped en noviembre de 2019, después de que Gales se clasificase a la Eurocopa de 2020, no pudo ser más significativa. Ese rótulo hacía ilusión al orden de prioridades de Gareth Bale, la gran estrella de los ‘Dragones’. Un futbolista, el canterano del Southampton, cuyo rendimiento lleva varias temporadas por debajo de lo esperado a nivel de clubes (en especial, en sus últimos años en el Real Madrid), pero que se transforma cuando se pone la zamarra de su selección. Con Gales, Bale es otro. Vuelve a ser ese futbolista determinante y diferencial, con galones, de una cabalgada brutal y capaz de hacer auténticas diabluras con su pierna izquierda, en la que tiene un cañón.

Bale es el líder que su selección necesita, su gran capitán. Es el faro del que precisa el ‘tanque’ Kieffer Moore para recibir balones, la luz a la que miran los Joe Allen, Daniel James, Brennan Johnson, Aaron Ramsey o Joe Morrell cuando quieren crear juego, o la batería que recarga las energías de los David Ward, Chris Mepham o Ben Davies cuando todo va mal. El ‘11’ lo es todo para Gales y lo volverá a ser en Qatar.

Joven promesa

Brennan Johnson

El joven Brennan Johnson es uno de los futbolistas más prolíficos que han salido en los últimos años de islas británicas. A sus 21 años, el mediapunta completó el pasado año una temporada sensacional en el club de su vida, el Nottingham Forest de Steve Cooper, que volvió a la Premier League 23 años después. Y gran parte de culpa de ello la tuvo este joven futbolista: un jugador veloz, con regate, mucho criterio y que tiene el futuro en sus botas.

En la pasada campaña, su primera en la Championship, no le pesaron para nada los galones. Pronto se convirtió en indiscutible en el Forest, con el que jugó nada menos que 53 partidos y anotó 19 goles, decisivos para llevar a su equipo a la Premier. Su gran rendimiento captó la atención de Robert Page, que ha convertido a Johnson en un fijo en su selección. Es un futbolista muy polivalente, que puede jugar tanto de mediocentro como en la mediapunta, en cualquiera de los dos flancos del ataque e incluso como delantero. Con Gales, podría ser letal jugando por delante del doble pivote, formando una sociedad muy interesante en ataque junto a Daniel James, Gareth Bale y Kieffer Moore.

Entrenador y cuerpo técnico

Robert Page

Robert Page es uno de los rostros más importantes del fútbol de Gales en las últimas décadas. Primero lo fue como futbolista, pues tuvo una carrera prolífica, disputó más de 40 partidos con la selección de los ‘Dragones’ y estuvo varias temporadas en la Premier League inglesa. Es más, estuvo ocho años en el Watford City, club del que fue capitán y donde jugó más de 200 partidos.

Siente auténtica pasión por Gales. En 2005, aún como futbolista, capitaneó a su selección ante Hungría y aún recuerda ese partido como “el momento de mayor orgullo” de toda su carrera. Se retiró en 2011, cuando se pasó a los banquillos. Dio sus primeros pasos en el Port Vale y el Northampton Town, en Inglaterra, antes de que le fichase el Nottingham Forest. Pero, en 2017, Gales le fichó para entrenar a sus selecciones sub17, sub19 y sub21 y Page lo dejó todo. Tras ello, en 2019 se convirtió en el segundo entrenador del icono Ryan Giggs en la selección nacional. Mas, tras el arresto de este por presuntos casos de malos tratos, Page asumió las riendas de los ‘Dragones’ en noviembre de 2020. Con ellos disputó la Eurocopa del verano de 2021 y, ahora, jugará el Mundial de Qatar, en el que sueñan con hacer historia.