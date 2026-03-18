Gales, la convocatoria de Bellamy para los play-offs: en la final podría enfrentarse a Italia

Craig Bellamy, seleccionador de Gales, ha hecho pública la lista de los 26 jugadores que disputarán la fase de play-off para conseguir una plaza en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un camino por etapas, que comienza con la semifinal contra Bosnia y Herzegovina, el jueves 26 de marzo, en un Cardiff City Stadium que ya ha agotado las entradas. En caso de victoria, los Dragones se enfrentarán en la final de la repesca al ganador del partido entre Italia e Irlanda del Norte, de nuevo en Cardiff, el martes 31 de marzo.





Quien gane la eliminatoria volará a Norteamérica para la fase final del Mundial, donde el sorteo ya ha determinado su inclusión en el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Catar. Mientras tanto, de cara a lo inmediato, Gales no podrá contar con Ben Davies, del Tottenham, uno de los nombres más importantes de la selección galesa, fuera de juego debido a una lesión en el tobillo.





Porteros: Karl Darlow (Leeds), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield Utd), Tom King (Everton).

Defensas: Jay Dasilva (Coventry), Rhys Norrington-Davies (QPR), Dylan Lawlor (Cardiff), Ben Cabango (Swansea), Joe Rodon (Leeds), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff).

Centrocampistas: Ethan Ampadu (Leeds), Josh Sheehan (Bolton), Jordan James (Leicester), Liam Cullen (Swansea), Joel Colwill (Cardiff), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth).

Delanteros: Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke), Mark Harris (Oxford), Lewis Koumas (Hull City), Dan James (Leeds), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff).