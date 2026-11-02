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Galatasaray vs. VfB Stuttgart: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

El partido entre Galatasaray y VfB Stuttgart comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart, hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El encuentro se podrá ver en directo en Alemania a través de DAZN. A continuación se indican el canal de televisión y las opciones de streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Galatasaray y VfB Stuttgart?

Galatasaray llega a Estambul con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Entre sus resultados más recientes figuran un 4-0 ante Konyaspor en la Süper Lig y un 2-1 en el derbi de la ciudad contra Fenerbahçe. El único revés fue una derrota por 1-4 ante el FC Barcelona en la Champions League. En total, Galatasaray marcó ocho goles y encajó diez en ese periodo.

VfB Stuttgart ganó dos de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos un impresionante 4-2 a domicilio ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga y un 1-0 frente a Paderborn en la Copa de Alemania. Dos derrotas, contra Gladbach (2-3) y Hamburger SV (0-1), y un empate 1-1 ante Atlético de Madrid en la Champions League completan el balance. Stuttgart marcó nueve goles y encajó ocho en ese periodo.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: alineaciones

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: estado de forma

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: balance de enfrentamientos directos

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: las clasificaciones