Galatasaray vs. Juventus, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Dejada atrás la decepción del Derby d'Italia perdido en el último minuto ante el Inter, la Juventus vuelve a medirse en el escenario europeo: el equipo de Luciano Spalletti visita al Galatasaray para disputar la ida de los playoffs de la Champions League, es decir, la ronda intermedia que llevará a los octavos de final.

Se juega en Estambul, en una ciudad y en un terreno de juego que a la Juve no le evoca buenos recuerdos: en la edición 2013/2014, los bianconeri fueron eliminados en la fase de grupos precisamente por el Galatasaray, en un campo embarrado y tras el aplazamiento de 24 horas del día anterior, a causa de un gol del ex interista Sneijder.

He aquí, por tanto, toda la información sobre Galatasaray-Juventus: dónde ver el partido en TV y streaming, el estado de forma de ambos equipos y las alineaciones elegidas por Okan Buruk y Luciano Spalletti.

Cómo ver Galatasaray vs Juventus, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN (excepto Chile), ESPN Premium (Chile) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount+, ViX y UniMás, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Galatasaray vs Juventus

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Rams Global Stadyumu

El partido se disputa este martes 17 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio RAMS Park.

México: 11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Estados Unidos: 12:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Son muchos los rostros conocidos de la Serie A presentes en la plantilla del Galatasaray y titulares ante la Juventus: desde Osimhen hasta Lang, pasando por Lemina. En el banquillo, en cambio, Icardi.

Spalletti no dispone del lesionado David: Openda está listo para ocupar su lugar en ataque. Vuelve Thuram, ya recuperado: el francés puede regresar de inicio en el centro del campo en lugar de Miretti.

Posibles alineaciones Galatasaray-Juventus

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Boey, Sanchez, Bardakci, Elmali; Lemina, Gundogan; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Entr. Buruk

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda. Entr. Spalletti

Forma de Galatasaray y Juventus

El Galatasaray, líder en su país, ha ganado los últimos cuatro partidos entre liga y Copa de Turquía. En la Fase de Liga de la Champions League, el equipo del ex interista Okan Buruk terminó en el vigésimo puesto.

La Juventus, en cambio, se ha frenado en los últimos encuentros, perdiendo contra Atalanta e Inter entre liga y Copa Italia y rescatando un 2-2 in extremis contra la Lazio.

