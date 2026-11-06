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Galatasaray vs. Amed Sportif: hora de inicio

Superlig - Jornada 11 7 nov 2026 - 11:00 Rams Global Stadyumu

El Galatasaray recibe al Amed Sportif en el NEF Stadyumu de Estambul para un duelo de la Süper Lig. Líder de la tabla, el Galatasaray llega como claro favorito ante el segundo clasificado.

El equipo entrenado por Okan Buruk atraviesa un momento de forma impresionante. Cinco victorias consecutivas, entre ellas un 2-0 contra el VfB Stuttgart en la Champions League y un 2-1 en el derbi de la ciudad frente al Fenerbahçe, reflejan la fortaleza del club con más títulos de Turquía.

El Amed Sportif viaja a Estambul como un rival sorprendentemente fuerte. El entrenador Besnik Hasi ha encarrilado a su equipo: cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos, el más reciente un contundente 5-1 contra el Eyupspor.

El duelo entre el habitual ganador de Estambul y el aspirante en ascenso promete ser un interesante enfrentamiento en la Süper Lig. El Galatasaray querrá aprovechar la ventaja de jugar en casa para afianzar su liderato.

A continuación, toda la información sobre la transmisión, el streaming en directo y la hora de inicio.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Galatasaray y el Amed Sportif?

El Galatasaray ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales, una racha notable. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 contra el VfB Stuttgart en la Champions League. Antes, el club venció al Konyaspor por 4-0 y ganó el derbi de la ciudad frente al Fenerbahçe por 2-1. En total, el Galatasaray marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

El Amed Sportif llega a Estambul con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un convincente triunfo por 5-1 contra el Eyupspor. También venció a domicilio al Samsunspor por 2-1. En cinco partidos, el Amed Sportif marcó doce goles y encajó seis.

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