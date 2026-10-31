El equipo más laureado de Turquía no solo quiere volver a acabar en lo más alto de la Süper Lig: también aspira a ganar títulos en otras competiciones. Sin embargo, para seguir todos sus partidos en directo, los aficionados necesitan varias suscripciones con distintos proveedores. Aquí os contamos qué canales retransmiten los partidos del Galatasaray.
Galatasaray de Estambul: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Dónde se pueden ver sus partidos en directo por televisión y en streaming?
Cómo ver al Galatasaray de Estambul en directo por televisión y en streaming en la Süper Lig, la Champions League y la Türkiye Kupasi
La Süper Lig turca no se emite por televisión en abierto en Alemania. Grandes plataformas como DAZN o Sky no tienen los derechos de la liga turca. Estos pertenecen en exclusiva a beIN Sports.
Aun así, los partidos también pueden verse en directo en Alemania a través de Digiturk Euro, que ofrece las retransmisiones de beIN Sports. Para verlos, los aficionados necesitan una suscripción a Digiturk Euro que incluya el paquete deportivo, disponible por 119 euros al año.
Sin embargo, hay otro proveedor: el partido más destacado de la Champions League de cada martes se emite en exclusiva en Amazon Prime Video.
Desde la temporada 2027/28 hasta la 2030/31 inclusive, la mayor parte de las retransmisiones de la Champions League estarán en Paramount+, mientras que DAZN se quedó sin derechos en el reparto.
Actualmente, en Alemania no se retransmiten los partidos de la Türkiye Kupasi ni por televisión en abierto ni en streaming. Por tanto, los partidos del Galatasaray tampoco pueden verse en directo por televisión en abierto
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Galatasaray de Estambul: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Dónde se pueden ver sus partidos en directo por televisión y en streaming? Minuto a minuto en SPOX
En la página web de SPOX encontraréis un seguimiento minuto a minuto de algunos partidos de la Champions League para estar siempre al tanto de lo que ocurre. Podéis acceder desde aquí.
Galatasaray de Estambul: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Dónde se pueden ver sus partidos en directo por televisión y en streaming? Ficha del club
|Fundación
|1 de octubre de 1905
|Títulos de liga
|25
|Títulos de copa
|19
|Títulos de la Champions League
|0
|Jugador con más partidos
|Bülent Korkmaz