¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoBarcelona
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Galatasaray-Barcelona: Todo lo que necesitas saber en la previa de la Champions League

Galatasaray vs Barcelona
Liga de Campeones
Galatasaray
Barcelona

Análisis previo completo del Galatasaray S.K. contra el FC Barcelona en la Champions League de la UEFA. Repasamos los últimos resultados de ambos en las competiciones nacionales, su estado de forma y las principales claves del duelo de la segunda jornada, que se disputará este martes por la noche en el RAMS Park de Estambul.

Galatasaray vs. Barcelona: Datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Rams Global Stadyumu

Galatasaray y FC Barcelona comenzarán su partido el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Galatasaray recibe al gigante catalán en Estambul

El Galatasaray vuelve a casa, al Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, para recibir al poderoso FC Barcelona en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Impulsado por el ambiente de su estadio, el equipo de Okan Buruk aspira a aprovechar su buen momento en la competición nacional y lograr una victoria importante en Europa. Para el Barcelona de Hansi Flick, el viaje a Turquía tras otra actuación dominante en la competición nacional supone una oportunidad de afianzarse en la clasificación de la Champions League.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

El Galatasaray derrota al Kasımpaşa en un emocionante final

El Galatasaray llega con la moral alta al partido del martes por la noche tras imponerse por 3-1 al Kasımpaşa en casa, en un encuentro de la Süper Lig disputado el 9 de octubre. El defensa Abdülkerim Bardakcı abrió el marcador en la primera mitad, antes de que Barış Alper Yılmaz y Mario Lemina anotaran en los últimos minutos para asegurar los tres puntos. Con un ataque dinámico en el que figuran Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané y Gabriel Sara, el Galatasaray afronta su compromiso europeo con un gran potencial ofensivo.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon y Jesus impulsan la victoria del Barça ante el Getafe

El FC Barcelona viaja a Estambul con pleno de victorias en la competición nacional tras vencer por 3-0 al Getafe sin encajar goles en el Spotify Camp Nou el 10 de octubre. Los tempraneros goles de Anthony Gordon (2') y Gabriel Jesus (30') encarrilaron el encuentro, antes de que el defensa Jules Koundé sentenciara la victoria en la segunda mitad. Con Lamine Yamal aportando creatividad junto a Dani Olmo, Gavi y Pedri en el centro del campo, el Barça intentará mantener una presión intensa a domicilio.

Duelo en el RAMS Park

En el plano táctico, el encuentro del martes enfrenta las rápidas transiciones del Galatasaray con el fluido juego de posesión del Barcelona. El Galatasaray buscará aprovechar la velocidad de Rafael Leão y Barış Alper Yılmaz por las bandas, mientras confía en Gabriel Sara y Mario Lemina para dificultar la salida de balón del Barça. Por su parte, el Barcelona intentará controlar el ritmo mediante Eric García, Xavi Espart y Lamine Yamal para penetrar por el centro de la defensa del Galatasaray. Con puntos cruciales en juego en la fase de liga de la Champions League, el duelo del martes promete ser intenso en Estambul.

Posibles onces iniciales

Galatasaray: Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon

Noticias de los equipos y plantillas

Galatasaray contra Barcelona alineaciones probables

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJoan GarcíaJoan GarcíaPau CubarsíPau CubarsíJ. KoundeJ. KoundeG. MartinG. MartinJoão CanceloJoão CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Once inicial

Barcelona

Manager

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk aún no ha confirmado una alineación probable del Galatasaray para el partido y, por el momento, el club no ha facilitado información sobre lesiones o sanciones. Se espera que haya más novedades sobre el equipo cuando se acerque el inicio del encuentro.

En el Barcelona, Hansi Flick tampoco ha dado a conocer un posible once inicial y no se ha publicado ninguna lista oficial de lesiones o sanciones. Jules Kounde lucha por un puesto de titular tras perderlo en favor de Eric Garcia, mientras que el menor protagonismo de Alejandro Balde con Flick esta temporada añade más incertidumbre a la configuración de la defensa. Habrá novedades conforme se acerque el partido.

Estado de forma

GAL

GAL - Formulario

SCP
L3-1
KOB
W1-0
TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Galatasaray llega a este partido tras tener dificultades para encontrar la regularidad. El equipo de Buruk ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles a favor y once en contra. Su partido más reciente terminó en un empate 3-3 ante el Pendikspor, y el 4-0 sufrido frente al Trabzonspor en la Süper Lig refleja la vulnerabilidad defensiva del equipo. La derrota por 3-1 ante el Sporting CP en la Champions League el mes pasado agrava la preocupación por su rendimiento en Europa.

Los resultados recientes del Barcelona ofrecen un marcado contraste. El equipo de Flick ha ganado sus últimos cinco partidos, con la extraordinaria cifra de 24 goles a favor y solo nueve en contra. El triunfo por 7-2 ante el Racing Santander y la victoria por 5-1 frente al Feyenoord en la Champions League muestran el gran nivel de su ataque. El Barcelona no ha cedido ningún punto desde el parón de selecciones y llega a Estambul con una inercia considerable.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Europa League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
2Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Europa League de 2022, cuando el Barcelona se impuso por un ajustado 1-2 en Estambul antes de que un empate 0-0 en el Camp Nou asegurara su pase. Los enfrentamientos anteriores se remontan a la fase de grupos de la Champions League 2002-03, en la que el Barcelona ganó los dos partidos. En los cinco enfrentamientos registrados, el Barcelona no ha perdido ante el Galatasaray y, según estos datos, el conjunto turco aún no ha logrado vencerlo en ninguna competición.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google