El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, siguió acumulando premios individuales tras ser coronado con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven sub-21 de 2026, durante la gala del Balón de Oro celebrada la noche del lunes en la capital británica, Londres, añadiendo así un nuevo logro a su excepcional trayectoria y confirmando su posición entre los talentos emergentes más destacados del fútbol mundial.

Yamal, de 19 años, logró conservar el premio por tercer año consecutivo, superando a un grupo de los jóvenes talentos más sobresalientes del fútbol europeo, en un logro que refleja su continuo desarrollo y su gran impacto con el Barcelona y la selección de España.

Tras recibir el premio, la estrella del Barcelona expresó su alegría por este logro, afirmando: "Es un gran honor para mí estar hoy aquí y recibir este premio. Es el tercer año, y estoy muy feliz de seguir ganando estos galardones".

El discurso de Yamal no se limitó a celebrar su logro personal, pues quiso elogiar a su compañero en el Barcelona, Pau Cubarsí, expresando su deseo de que hubiera estado en la gala y afirmando que merecía ganar el premio.

Yamal dijo: "Lo primero que quiero decir es que me habría gustado que mi compañero Pau Cubarsí estuviera esta noche con nosotros, porque creo que este premio debería haber sido para él, se lo merece de verdad. Lleva mucho tiempo ofreciendo un nivel increíble, y de verdad me habría gustado que fuera él el ganador de este premio".

Al concluir sus palabras, Yamal dio las gracias al Barcelona y a la selección de España, además de a todas las personas que lo ayudaron a llegar a esta etapa de su carrera, subrayando que sus ambiciones no se detienen en los logros alcanzados hasta ahora.

Explicó: "Quiero agradecer a mi club, a mi selección nacional y a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí. Y ahora tengo que seguir trabajando y esforzándome, para intentar conseguir más títulos colectivos y premios individuales como este".

La coronación de Yamal con el Trofeo Kopa llegó tras una temporada destacada con el Barcelona y la selección de España, ya que desempeñó un papel importante en los éxitos logrados por ambos equipos, gracias a su nivel técnico y a su impacto en los grandes partidos.

En el plano internacional, Yamal contribuyó al camino de la selección de España hacia la conquista de la Copa del Mundo 2026, después de que la selección española superara a su homóloga argentina por un gol a cero en el partido final, sumando así un nuevo logro mundial a su historial de participaciones internacionales.

En cuanto al nivel de clubes, la estrella del Barcelona contribuyó a la conquista por parte del equipo de los títulos de LaLiga y la Supercopa de España durante la temporada 2025-2026, manteniendo su influyente presencia con el conjunto catalán y reforzando su posición como uno de los elementos más destacados del proyecto de futuro del club.

Con esta coronación, Yamal añade un nuevo premio a su palmarés individual, en un momento en el que sigue buscando combinar el brillo personal con la conquista de más títulos colectivos, en medio de grandes aspiraciones de continuar su exitosa trayectoria con el Barcelona y la selección de España.











