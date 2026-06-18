«Gakpo, Summerville y Malen no tienen nada que envidiar a Gyökeres e Isak»

La selección holandesa jugará el 20 de junio su segundo partido en la fase de grupos del Mundial. Su rival, Suecia, debutó el lunes en el Grupo F con una victoria 5-1 sobre Túnez, gracias a sus delanteros Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Para Gianni Zuiverloon, del pódcast Building Bridges, los delanteros de la “Oranje” no tienen nada que envidiar a esas estrellas de la Premier League.

Mientras Holanda igualó 2-2 con Japón, los suecos arrancaron a lo grande. El técnico Graham Potter apostó por Isak y Gyökeres como dúo ofensivo y no se equivocó.

El delantero del Liverpool Isak marcó un gol y dio dos asistencias, mientras que el ariete del Arsenal Gyökeres anotó una vez y sumó una asistencia, recordando su categoría de delanteros de primer nivel internacional, algo que, según muchos, falta en la selección holandesa.

«Los delanteros holandeses tienen igual calidad, pero necesitan las instrucciones adecuadas», afirma Zuiverloon.

«En Suecia les dicen: “divertíosy haced lo vuestro”. Si Holanda hiciera lo mismo, Gakpo, Summerville y Malen no tendrían nada que envidiar a los suecos».

«Pero la mentalidad con la que salen al campo es diferente. Creo que Memphis sigue siendo un delantero muy bueno, y que Malen está en plena forma. Solo hay que utilizarlo de la manera adecuada».

«Y no olvidemos a Brobbey; son jugadores distintos, pero no tienen nada que envidiarles», concluye.

Además, la selección holandesa vigila a Yasin Ayari. El centrocampista del Brighton marcó dos golazos de larga distancia ante su país natal, Túnez.