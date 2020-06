Gabriel Torres puede regresar a Universidad de Chile

El delantero panameño aún no tiene claro su futuro: le quedan apenas días de préstamo en Ecuador pero la U tiene los cupos llenos. ¿Le liberan uno?

Hernán Caputto no quiere apresurarse al hablar de nuevos nombres para su Universidad de Chile modelo 2020, pero Gabriel Torres termina su préstamo con el Independiente del Valle ecuatoriano y debe sumarse desde julio a la U, por lo que el ex arquero abordó la situación contractual del panameño, que culmina en 2022, señalando que "estamos atento a lo que sucede en la actualidad, del término de su préstamo y que es un jugador del club. Si sé que está la posibilidad de la continuidad de él en el club y eso, no hay mucho más que decir".

"No es un tema que yo he pedido. Respeto muchísimo lo que ha hecho allá, y el club si tiene la necesidad lo verá", complementó el entrenador laico sobre un ariete que volvería al CDA para pelearle un lugar a Joaquín Larrivey, Ángelo Henríquez y Nico Guerra, para quienes tuvo elogios: "Estoy muy conforme con lo que veníamos haciendo con los delanteros como tal y la parte ofensiva en la que está ahí Gabriel".

Después de anotar 1 gol en 14 partidos con la camiseta azul, una que principalmente vistió como extremo siendo 9, el mundialista Torres anotó 8 goles en 27 partidos entre la liga ecuatoriana y copas internacionales. Además, conquistó la edición 2019 de la . ¿Hay margen para su revancha en ? Ya en también brilló con su faceta anotadora con 15 gritos válidos por el campeonato local.

Rodríguez, Montillo, Del Pino Mago, Larrivey y Zacaría cumplen actualmente con el total de los cupos de extranjeros del León. Depende de Azul Azul el querer o no agregar otro centrodelantero a su plantilla.