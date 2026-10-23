Gabriel Jesus, estrella del Barcelona, revela su «sueño» de infancia antes de su primer Clásico contra el Real Madrid

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Gabriel Jesus se prepara para cumplir el sueño de toda una vida: disputar su primer Clásico cuando el Barcelona reciba al Real Madrid este domingo. El delantero brasileño, que llegó al Camp Nou este verano, ha comenzado la temporada con buen pie y está deseando medirse a unos rivales que conoce bien.

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Jesus se prepara para debutar en el Clásico

Jesus se prepara para disputar por primera vez el Clásico cuando el Barcelona reciba al Madrid en el Camp Nou este domingo. El delantero brasileño se incorporó al club este verano, pero ya apunta a tener un papel destacado en uno de los partidos más disputados del fútbol mundial.

Será una ocasión trascendental para el atacante de 29 años, que se ha adaptado con una rapidez extraordinaria a su nueva vida en España. Ya suma cuatro goles en siete partidos entre todas las competiciones esta temporada y ha demostrado de inmediato su valía al club y a su exigente afición.

El sueño de jugar en el Barcelona

Según cuenta, jugar en el Barcelona siempre ha sido el principal objetivo de su carrera. Saltar al césped del legendario Camp Nou para enfrentarse a su máximo rival supondrá la culminación de una ambición personal que alberga desde joven. En declaraciones a Caze TV, Jesus expresó su enorme ilusión ante el esperado duelo de este fin de semana.

«Es un auténtico sueño jugar este Clásico por primera vez», explicó y admitió Jesus. «Nunca he ocultado mi deseo de vestir algún día la camiseta del Barça. Lo dije hace varios años, y ese objetivo también incluía jugar el Clásico».

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Un rival conocido para el brasileño

Aunque será su primer Clásico, Jesus conoce bien los partidos de máxima exigencia y ya se ha enfrentado al Real Madrid en grandes escenarios. El exdelantero del Arsenal se midió anteriormente al gigante español durante su exitosa etapa en Inglaterra con el Manchester City.

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Aporta una amplia experiencia al máximo nivel al ataque del Barcelona, tras haber tenido un papel destacado tanto en las eliminatorias de la Champions League como en intensas luchas por el título de la Premier League. Sin embargo, reconoce que la histórica rivalidad de este fin de semana genera una atmósfera verdaderamente única.

«He participado en muchos partidos de esta importancia, pero el Barcelona contra el Real Madrid es, sin duda, uno de los más grandes del mundo», añadió el futbolista brasileño.

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Duelo crucial en el Camp Nou

Jesus y sus compañeros ya tienen toda la atención puesta en el gran duelo del domingo en el Camp Nou. El brasileño estará ansioso por mantener su impresionante racha goleadora de este inicio de temporada y ser decisivo para lograr la victoria en su esperado debut en el Clásico.