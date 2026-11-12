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El defensa del Arsenal Gabriel Magalhaes ha intervenido para aclarar las polémicas declaraciones del jugador del Barcelona Raphinha sobre la gestión de su estado físico con la selección brasileña. El extremo recibió numerosas críticas tras sugerir que era necesario controlar cuidadosamente sus minutos de juego durante el actual parón de selecciones.

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Críticas por sus comentarios sobre su estado físico

Raphinha desató recientemente la polémica al hablar de la necesidad de dosificar sus minutos mientras se recupera de una lesión que aún arrastra. El delantero del Barcelona señaló que Carlo Ancelotti conocía su situación y pidió al cuerpo técnico de la selección que tuviera en cuenta sus limitaciones físicas.

Sus palabras provocaron una reacción negativa y algunos cuestionaron sus ganas de representar a Brasil. Gabriel respondió a las críticas en una rueda de prensa celebrada el miércoles en Singapur e insistió en que las intenciones de su compañero de selección se habían sacado por completo de contexto.

Gabriel aclara la polémica

La controversia surgió a raíz de unas declaraciones de Raphinha durante un reciente acto de renovación de contrato. El extremo subrayó que todavía no estaba plenamente recuperado: «El seleccionador sabrá cómo gestionar mis minutos. Hemos hablado y sabe que aún no estoy al cien por cien físicamente. Pido a los aficionados del Barcelona que no se preocupen por esto».

Gabriel salió en defensa de su compatriota y señaló lo exigente que es el calendario del fútbol actual. El defensa del Arsenal explicó que los jugadores no pueden mantener su máxima intensidad física y mental durante todo el año.

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«Somos jugadores de alto nivel y lo que siempre queremos es jugar», declaró Gabriel a los periodistas, según recoge Mundo Deportivo. «Creo que muchos malinterpretaron lo que dijo Raphinha. Somos humanos y a veces necesitamos descansar, incluso mentalmente».

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Unidad en el vestuario

El exigente calendario europeo suele dejar a los jugadores fatigados mucho antes de incorporarse a sus respectivas selecciones. Gabriel señaló esa carga de partidos como un factor clave en la petición de cautela del extremo.

«En Europa jugamos cada dos o tres días y hay muchos partidos», continuó. «Cuando nos incorporamos a la selección, queremos aprovechar al máximo el tiempo aquí y aprender, pero muchos malinterpretan algunas declaraciones, y eso es lo que pasó con Raphinha».

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Pese a las críticas externas, la plantilla de Brasil respalda al jugador del Barcelona. Gabriel recalcó que dentro del grupo nadie duda de la lealtad del extremo. «En el grupo no entendimos sus palabras como que venía aquí a descansar ni nada parecido», añadió. «Conocemos bien su entrega a la selección; su compromiso es ejemplar y es un jugador ideal para nosotros».

Amistosos en Singapur

Brasil se encuentra en Asia para disputar dos amistosos internacionales a mitad de temporada. Se medirá a Japón el 14 de noviembre y, tres días después, a la anfitriona Singapur.

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Para Raphinha, estos partidos serán una oportunidad de demostrar sobre el terreno de juego que está en forma, mientras que el cuerpo médico de la selección tendrá la tarea de dosificar cuidadosamente sus minutos para evitar nuevos contratiempos.