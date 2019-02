Gabriel Arias, cada día más bravo: Chile gana, Argentina pierde

Fernando Gayoso, PF de Racing, lamentó que el golero no esté defendiendo los colores de la Albiceleste. “No tiene techo”, reconoció el vicepresidente.

El arquero de Racing Gabriel Arias se ganó todos los elogios tras su gran desempeño en el clásico de Avellaneda, donde la Academia se impuso por 3-1 a Independiente en la Superliga.

Bajo la atenta mirada de Reinaldo Rueda, el portero salvó en incontables ocasiones a su escuadra y mostró toda su categoría en el Estadio Libertadores de América, lo que le permitió al equipo del Chacho Coudet liderar en solitario la competencia, a falta de seis jornadas para que culmine el certamen argentino.

Y, como era de esperar, no solo se ganó la aprobación de los fanáticos del conjunto que hace de local en el Cilindro, también las loas vinieron desde su propia institución.

"Lo de Gabriel Arias es un mérito enorme del "Chacho". Estamos muy contentos con él porque no tiene techo. Partido a partido va hacia adelante. Hace poquito que está acá y mejoró muchísimo a la defensa", expresó el vicepresidente de los blanquicelestes, Miguel Jiménez, en diálogo con La Oral Deportiva.

Además, Fernando Gayoso, preparador físico de la Acadé, aseguró que el golero va camino a transformarse en el dueño del arco de la Selección chilena en el Mundial de Qatar 2022.

“La verdad le tengo mucha fe y se lo dije cuando llegó. Yo lo veo jugando un Mundial con la Selección chilena más allá de la Copa América. Creo que esa competencia la podrá jugar, pero yo apunto desde el trabajo y apunto que pueda ser el arquero de la Selección chilena en una Copa del Mundo”, dijo a Radio Agricultura.

“Me pone contento el presente de Gabriel, más allá de que no sea la Selección de Argentina, defender un equipo nacional aunque sea de otro país es un orgullo, que lo selecciones y que lo tengan siempre en cuenta es una aliciente y un logro importantísimo”, agregó.

En esa misma línea, el PF lamentó que Arias no esté defendiendo los colores de la “Albiceleste”. “Con el presente que tiene para el fútbol argentino es una pérdida, porque podría ser perfectamente uno de los tres arqueros de la Selección”.

Cabe recordar que hace unos días, el chileno-argentino dejó en claro su postura ante la chance de ser nominado a la Selección argentina.

Y es que gracias a su gran momento, en su país de origen ya comenzaron a postular al portero debido a que aún no disputa un partido por los puntos por La Roja. "Leí los comentarios, pero yo ya tomé la elección de participar por la Selección de Chile, entonces no me afecta en nada que se diga eso. Mi decisión ya está tomada, y no se va a cambiar", reconoció el ex Unión La Calera.