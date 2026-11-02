La Copa Asiática, prevista en Arabia Saudí, se encuentra ante una fase importante de evaluación, a la luz de las circunstancias y novedades que rodean a la región, las cuales obligan a las entidades organizadoras a revisar los preparativos y las opciones disponibles antes del inicio del esperado evento continental.

Numerosos informes habían señalado la posibilidad de aplazar el torneo hasta el año 2028, hasta que la situación se estabilice, pero no se ha planteado el escenario de retirar la organización a Arabia Saudí.

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El diario saudí «Al Riyadiya» reveló que la Confederación Asiática de Fútbol no ha tomado hasta ahora ninguna decisión sobre el aplazamiento del torneo, señalando que trabaja en coordinación con la Federación Saudí sobre la base de que la competición sigue en pie en su fecha establecida, con el seguimiento de los acontecimientos y la evaluación de sus repercusiones en la organización del evento.

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Según el diario, el comité organizador local de la Federación Saudí de Fútbol celebra una reunión con las partes competentes de la Confederación Asiática el día 15 de noviembre en curso, para revisar la situación y conocer las últimas novedades y circunstancias del entorno, antes de decidir los próximos pasos.

Está previsto que el torneo se dispute durante el período comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero próximos, ya que los organizadores pretenden seguir adelante con su celebración según el calendario anunciado, mientras que la adopción de una decisión diferente sigue siendo una de las opciones planteadas en función de lo que arrojen las evaluaciones y los debates durante la esperada reunión.