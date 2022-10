Futuro de Luciano Aued: títulos, su legado en Universidad Católica y opciones de mercado

El Luli anunció oficialmente que deja de pertenecer a los cruzados y comienza su búsqueda de club.

Luciano Aued deja de ser futbolista de la Universidad Católica. El Luli, que superó sus problemas al corazón tras realizarse una angioplastía, no va más en el fútbol chileno.

LA DESPEDIDA

"Decidí comunicarle al club que voy a llegar hasta fin de temporada, que estos van a ser mis últimos partidos, y decidimos anunciarlo hoy. Es un momento muy duro, muy difícil para mí. Cuando llegué en 2017 dije que me hubiese gustado no pasar desapercibido por el club y dejar una huella. A lo largo de todos estos años lo hemos logrado con todos los compañeros, los técnicos que han pasado, el apoyo enorme del club para lograr esos objetivos y hoy puedo decir que esta despedida es durísima pero me voy feliz de lograr todo lo que nos propusimos, los sueños que tuvimos los hemos logrado y eso me deja una tranquilidad. En 2017, con Nadia, mi señora, llegamos solos. Mi familia y mi viejo en Argentina y después de estos 5 años mi viejo no está. Es lo mejor de mi vida. Fuimos muy felices en el club, nos han tratado de maravilla, hecho sentir en casa, y eso es impagable. Solo tengo palabras de agradecimiento porque no es fácil. Como saben, tuve problemas de salud, este año fue durísimo, y mis compañeros y familia han estado y me han apoyado. Fueron 5 años tremendos, me pasó de todo, hay que cerrar el ciclo. Quiero agradecerles a los trabajadores del club en el día a día, al directorio. Nos quedan 2 partidos, tenemos que lograr los objetivos, pero los voy a disfrutar al máximo porque después de eso ya no hay más. Simplemente gracias".

EL LEGADO DEL LULI EN LA UC

172 encuentros disputó Aued por la Católica, convirtiendo 31 goles y levantando el tetracampeonato nacional (2018, 2019, 2020 y 2021) además de tres Supercopas (2019, 2020 y 2021). Jugó en todos los puestos de un mediocampo de 3 hombres: como volante mixto por derecha e izquierda y como mediocentro.

Fue, además de un líder dentro del campo, uno en el camerino pues tomó parte importante en las negociaciones de premios como voz del plantel.

SU FUTURO Y OPCIONES DE MERCADO

La ilusión de Aued es retornar a Argentina y encontrar un proyecto que lo abrace de vuelta.

Vale recordar que antes de Católica, el ex Racing solo jugó en su país de origen. Gimnasia y la Academia están enterados de la noticia.