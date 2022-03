El futuro de Almendra: contrato con Boca, ofertas y rumores de mercado

El conflicto entre Agustín Almendra y Boca explotó por completo y se hizo público a finales de febrero, cuando trascendió que el entrenador, Sebastián Battaglia, echó al futbolista de la práctica tras un fuerte cruce de palabras entre ambos frente al resto del plantel y se confirmó que no volverá a tenerlo en cuenta en el corto ni en el mediano plazo.

La relación del mediocampista y el DT venía tensa hace tiempo, especialmente a partir de un encontronazo que tuvieron en enero durante la pretemporada, cuando Almendra se quejó porque Battaglia le pedía que jugara por derecha cuando él prefiere recostarse sobre la izquierda y el DT decidió dejarlo afuera del primer amistoso del año. Y si bien en aquel momento ambos intentaron bajarle el tono al asunto en declaraciones públicas, lo cierto es que la situación hizo mella en la relación entre ambos y dejó al jugador muy retrasado en la consideración.

CONTRATO CON BOCA Y CLÁUSULA DE SALIDA

Almendra tiene contrato vigente con el Xeneize hasta junio de 2023. Con 22 años recién cumplidos, en volante tiene una cláusula de rescisión de nada menos que 30 millones de dólares.

RUMORES Y DESTINOS POSIBLES

Marcos Brindicci/Getty Images

Con la mayoría de los libros de pases ya cerrados hasta mediados de año, las únicas opciones para encontrarle ahora una salida a Almendra son el fútbol brasileño (cierra el 31/3) o la MLS de Estados Unidos (cierra el 1/5). No obstante, como el conflicto es muy reciente, hasta el momento no hubo consultas desde esos posibles destinos. Si su representante no consigue una oferta convincente, existe la posibilidad de que quede 'colgado' hasta que se abra la ventana de transferencias de mitad de año.

La tercera opción estaría dentro del fútbol argentino: según informaron en ESPN, hubo contactos desde San Lorenzo con el entorno del jugador. El Ciclón está esperando que desde la AFA le aprueben un cupo extra para traer un refuerzo por la lesión del juvenil Gonzalo Luján; en caso de confirmarse, hará un intento para sumar a préstamo al hombre de Boca.