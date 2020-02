Futre explota: "El robo del penalti de Casemiro lo usarán en La Casa de Papel"

Indignación colchonera porque el colegiado no pitó un penalti de Casemiro sobre Morata

Idignación en el nada más acabar el derbi madrileño. Entre los aficionados colchoneros, una queja arbitral unánime: vieron un claro penalti de Casemiro sobre Morata en el primer tiempo, cuando más y mejor jugaba el equipo de Simeone. Paulo Futre, leyenda y ex jugador del Atlético de Madrid, explotó en sus redes sociales sobre la polémica en la primera parte del -Atlético. El exjugador portugués del conjunto rojiblanco tiró de iironía para subrayar, en su opinión, el claro penalti de Casemiro sobre Morata.

Para Futre, "el robo del penalti de Casemiro a Morata ha sido tan grande que lo van a usar para la nueva temporada de La Casa de Papel. FLIPO que el VAR no diga nada". Y es que en el minuto 33 los rojiblancos reclamaron penalti al colegiado Estrada Fernández por una caída dentro del área de Morata.

"Después de ver repetidas las imágenes se aprecia contacto con el brazo de Casemiro al delantero del Atlético. Una jugada que bien pudo señalar como penalti el colegiado catalán", señala Andújar Oliver en el programa 'Marcador' de Radio MARCA. Por su parte, Iturralde González, ex colegiado y experto arbitral en la Cadena SER, comentó que, a su juicio, no era pena máxima. En cualquier caso, el árbitro del encuentro no señaló el penalti, para disgusto generalizado de los atléticos y para enfado monumental de Futre.

Por su parte, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se volvió a mostrar en contra del VAR en declaraciones con Mónica Marchante en Movistar. El máximo mandatario rojiblanco, tras la derrota del Atlético.comentó: "Es muy difícil pitar un penalti, el VAR está para revisarlo todo, no ha habido justicia ni claridad"