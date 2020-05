Fútbol a puerta cerrada y televisado...también los lunes

El presidente de LaLiga espera que sea «cuanto antes» a partir del 12 de junio en adelante

La posibilidad está cada vez más cerca de producirse. ¿Habrá fútbol los lunes otra vez? Pues esa es la intención del presidente de , Javier Tebas , que confía en que haya fútbol también los lunes, una vez que se reanude el campeonato, algo que fijarán las autoridades sanitarias. El mandatario se expresó un domingo más en el programa "Vamos", de Movistar.

Tebas comentó sobre esa posibilidad " es lo que espero, no tendríamos que tener ningún problema en estas jornadas que nos quedan. El motivo fundamental para que no hubiera fútbol el lunes, que eran los espectadores, no existirá al estar a puerta cerrada. Espero la sensibilidad de la RFEF en este sentido. Es muy importante, de cara a los operadores audiovisuales, que les podamos ofrecer algo así a todos los aficionados al fútbol, los máximos días de emisión. Es lo que nos generará el menor perjuicio", comentó el presidente de LaLiga.

Además, en cuanto a las fechas, mantuvo su previsión se encomendó a lo que dictamine el Gobierno central. "No hay una ideal. Cuanto antes mejor. Todos quieren entrenar más, estar muchas semanas, pero jugaremos cuando se pueda. Trabajamos para que sea a partir del 12 de junio. Cualquier día desde entonces", se ratificó.

Por último, Javier Tebas alabó la iniciativa de la Bundesliga para hacer regresar el fútbol: "Estoy muy contento por lo ocurrido en la . Les he felicitado por su esfuerzo. Hemos intercambiado mucha información con sus gestores, poniendo en común los protocolos. Estoy orgulloso de su equipo de trabajo. Han sido los primeros, un ejemplo a seguir" , insistió.

Javier Tebas lleva tiempo insistiendo en que cuando vuelva el campeonato nacional, " habrá fútbol todos los días" . Y avisó que espera reanudar la competición el 12 de junio. Es decir, que sería una "Liga exprés".