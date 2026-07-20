Fútbol 1 - Matones 0: ¿Es Argentina el equipo más odiado del mundo?

La violencia de la selección argentina tras perder 1-0 contra España en la final del Mundial 2026 ha indignado a la prensa mundial. La cadena francesa «RMC» se pregunta: «¿Se ha convertido Argentina en el equipo más odiado del mundo?».

En un extenso reportaje, la cadena lamentó la reacción violenta de los jugadores tras la final, y recordó la indulgencia arbitral que ya había sorprendido al mundo del fútbol.

Al pitido final, Nahuel Molina golpeó sin motivo a Rodri en el pecho mientras este celebraba con su afición. Luego Leandro Paredes golpeó a Éric García y a Javi con ayuda de Tiago Almada, mientras Roberto Ayala abofeteó a Dani Olmo y Nicolás Otamendi insultó a Rodri.

Después, toda la delegación argentina dio la espalda al desfile de entrega de la Copa de España y saludó a sus aficionados, en una escena calificada de «patética» y «lamentable» por la prensa internacional.

En un clip ampliamente compartido, el programa español «El Chiringuito» condenó la «pésima» imagen de Argentina y un periodista la calificó de «lamentable», afirmando: «Se han convertido en el hazmerreír», opinión que reprodujeron la mayoría de los diarios españoles y buena parte del mundo.

En Italia, «La Gazzetta dello Sport» tildó de «vergonzoso» el altercado de Paredes, y en Inglaterra, donde Argentina ganó 2-1 en semis, «The Daily Telegraph» tituló: «España gana el Mundial gracias a la victoria del fútbol sobre la vergüenza de Argentina», y añadió: «Fútbol 1, deshonrosos 0».

The Times añadió: «El estilo español se impuso a la locura argentina», frase que refleja la desconfianza que acompañó a los campeones de 2022 en las últimas semanas, entre teorías de un supuesto amaño del torneo de la FIFA.

La indulgencia arbitral ante las tácticas violentas del equipo de Lionel Messi, especialmente en la semifinal contra Inglaterra, generó profundo malestar y rechazo hacia los hombres de Lionel Scaloni. un seleccionador más tranquilo que algunos de sus jugadores.

Este “odio intenso” no pasó desapercibido para la prensa argentina, donde el periódico «Página 12» lo condenó con dureza y escribió en un artículo de análisis dos días antes de la final: «Hace tres días descubrieron dónde está Argentina y ya nos ven como el peor país del mundo. Aviso: el algoritmo premia su odio».

El diario añadió: «Durante el Mundial, millones acudieron a redes para apoyar al país más imperialista y genocida imaginable, solo para que Argentina no ganara, incluso sus excolonias. Este es el registro de ese pantano de odio artificial contra Argentina».

El periodista concluyó: «Miles de vídeos, millones de visualizaciones, tuits y comentarios han formado un pantano en el que convergen personas de todo el mundo unidas por un mismo sentimiento: Argentina es un país malvado y racista que cualquier persona en su sano juicio odia, y esto quedó claro durante el partido contra Inglaterra».