En los cuartos de final del Mundial, Noruega e Inglaterra se enfrentaron en el Hard Rock Stadium de Miami. El técnico noruego, Ståle Solbakken una botella de agua con violencia en la línea de banda, golpeando sin querer el pie de uno de sus ayudantes, tras el fatídico gol del empate que marcó Jude Bellingham para los Tres Leones en el tiempo de descuento de la primera parte.

Noruega se había adelantado en el 36 con un disparo fulminante de Andreas Schieldrup, estrella del Benfica, y parecía que Erling Haaland y los suyos llegarían al descanso por delante tras anular el peligro del equipo de Thomas Tuchel.

Sin embargo, la estrella del Real Madrid, Bellingham, echó por tierra los planes noruegos con un magnífico disparo en el segundo minuto del tiempo de descuento, lo que desató la ira de Solbakken, quien no pudo controlar sus nervios, y la botella rebotó y golpeó el pie de uno de sus ayudantes.

En la segunda parte, el árbitro francés Clément Turpin anuló un gol de Torbjørn Hegheim (27 años) tras consultar el VAR, al señalar una falta de Haaland (25 años) sobre Elliot Anderson en el inicio de la jugada, lo que privó al jugador del Bolonia de su primer gol internacional y generó gran polémica.

A pesar de la indignación del banquillo, Solbakken, exentrenador del Wolverhampton, mantuvo la compostura y no hubo más incidentes.